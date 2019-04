Ministrul Turismului le cere primarilor prahoveni să acceseze fondurile pentru dezvoltarea infrastructurii din staţiuni Violeta Stoica Ministrul Turismului, Bogdan Trif, le-a solicitat primarilor din județul Prahova sa vina cu proiecte concrete pe zona de infrastructura turistica, pentru a primi finanțare de la Guvernul Romaniei. Trif s-a referit in mod special la edilii localitaților incluse in master-planul pe turism și care ar putea sa atraga fonduri importante de la ministerul de resort. Indemnul ministrului Turismului a venit in cadrul unei intalniri pe care Bogdan Trif a avut-o cu primari din zone turistice ale județului Prahova, la inițiativa președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, eveniment… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Disputele ivite intre reprezentanții Primariei Ploiești și cei ai Consiliului Județean Prahova in privința situației sistemului public municipal de termoficare repun pe tapet eventualul transfer al activelor deținute de autoritatea județeana la CET Brazi, parte a sistemului primar de termoficare…

- Luni, 18 martie 2019, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, directorul Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), Andrei Țurcanu, și primarul comunei Blejoi, Adrian Dumitru, au avut o ședința de lucru, unde s-a discutat despre construirea unor apartamente de serviciu pentru medicii…

- Ministerul Turismului a prezentat un nou clip de promovare a Romaniei. Ministrul Bogdan Trif anunța ca acesta va fi prezentat și in versiuni mai scurte. Noul clip de prezentare are 3 minute si 33 de secunde și a fost publicat, duminica seara, pe contul oficial de Facebook al Ministerului Turismului…

- In 20 februarie 1929, s-a nascut profesorul doctor Alexandru Badulescu, in satul Dara, comuna Șaranga din judetul Buzau. De mai bine de șase decenii acesta activeaza cu devotament in slujba muzicii si a culturii prahovene. Astazi, la implinirea varstei de 90 de ani, la Muzeul ,,Paul Constantinescu”…

- N. D. Daca s-ar pune in balanta numarul documentelor emise de catre autoritatile locale prahovene anul trecut ar reiesi faptul ca s-a lucrat zi lumina! Insa nu se poate spune ca toate hotararile votate de alesii locali au respectat si litera legii, avand in vedere faptul ca o parte dintre acestea, in…

- Astazi, 1 februarie 2019, prefectul județului Prahova, doamna Madalina Lupea, a primit vizita domnului Ambasador al Statului Kuwait, Talal Mansour ALHAJERI, care a venit insoțit de dl. Dl. Talal Rashed Abdulaziz A ALMANSOUR, consul in cadrul Ambasadei Statului Kuwait la Bucuresti. La intalnire au particicpat…

- Violeta Stoica Creșterea salariilor din sistemul bugetar, inclusiv in administrația publica locala, a condus la o situație care parea de nerezolvat, pentru localitațile prahovene, in cursul anului trecut. Pentru ca o parte importanta a bugetelor a fost direcționata in multe dintre primarii – cu puține…

- Cu puțin timp inainte de a fi debarcat de la șefia Ministerului Economiei, Danuț Andrușca, omul sustinut si garantat de baronul de Neamt, Ionel Arsene, a facut o mutare controversata la Societatea Nationala a Sarii SALROM....