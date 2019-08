Ministrul Turismului, despre anticipate: Din pacate, orice e posibil

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca alegerile anticipate ar putea fi posibile, iar daca vor avea loc, PSD "poate sa mearga cu capul sus în fata românilor", transmite Agerpres.Întrebat daca sunt posibile alegeri anticipate, ministrul Trif a declarat miercuri:…

- "Orice sectie de psihiatrie, indiferent ca este de ev mediu romanesc sau din occident, este o bomba cu ceas", spune fosta sefa al Sectiei de Psihiatrie din Constanta, dr. Diana Carjaliu. In aceste zile, dupa tragedia petrecuta in Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca, toata lumea si a adus aminte de aceasta…

- Mihai Robert a fost o surpriza pentru mama sa, Viorica Nedelcu. ”Prima oara am aflat de existența lui la patru luni și jumatate de sarcina. Nu aveam simptome, insa incepusem sa am o pofta de mancare ... The post Ajutați-l pe Mihai! A implinit 17 ani și este imobilizat la pat. Putem sa facem o fapta…

- "Am ajuns intr-un moment mai dificil. Dupa o guvernare in care rezultatele au fost pozitive, uneori chiar neasteptat de pozitive, am pierdut alegerile pentru Parlamentul Uniunii Europene si, fara indoiala, trebuie sa stam sa ne punem intrebarea: Cu ce i-am dezamagit pe oameni, ce anume trebuie sa…

- Facem pasi rapizi spre viitor, unul care presupune de exemplu, si sa renuntam la portofel. De acum, putem plati direct cu telefonul mobil, fara sa mai apelam la card sau bani gheata. Este mai simplu şi mai sigur, spun reprezentanţii băncilor, care oferă deja clienţilor serviciul…

- In comisia parlamentara speciala pentru elaborarea unui nou proiect de lege privind alegerile, reprezentantul UDMR a zis ca exista o singura soluție pentru eliminarea cozilor in Diaspora și a propus inclusiv modificarea Constituției.„Nu o sa fiu popular, dar nu vreau sa fiu nici populist.…