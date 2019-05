Ministrul Turismului Bogdan Trif, conferinta de presa la Constanta pe tema deschiderii sezonului estival 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Mangalia anunta organizarea, pe 1 Mai, la debutul sezonului estival, a unui maraton muzical ce va dura aproximativ zece ore in aer liber, in fata Casei de Cultura, si incepand cu 9 mai, a unui spectacol automobilistic. "Primaria Mangalia organizeaza de 1 Mai, la debutul sezonului…

- Ministrul Turismului a anuntat investitiile in infrastructura turistica pentru anul acesta. Bogdan Trif a anuntat ca au fost avizate primele proiecte pentru finantare de catre Comisia Tehnico Economica a ministerului: extinderea Delfinariului din Constanta, construirea unei baze de salvamont in statiunea…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, joi, la Constanța, ca au fost prevazuți bani in bugetele tuturor ministerelor pentru a fi distribuite și in anul 2019 vouchere de vacanța, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanta, cu ocazia deschiderii Targului de turism Vacanta, ca in opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregatirile pentru deschiderea noului sezon...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat joi, la Constanta, ca si in 2019 vor fi acordate tichete de vacanta tuturor beneficiarilor prevazuti de lege, fiind alocate deja sumele necesare in bugetele ministerelor. "Au fost deja prevazute sumele in bugetele tuturor ministerelor, cu siguranta si anul…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanta, cu ocazia deschiderii Targului de turism Vacanta, ca in opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregatirile pentru deschiderea noului sezon estival. "Eu spun ca litoralul este pregatit. Sunt lucruri bune. Mai sunt lucruri…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a fost prezent joi, 27 martie, la Pavilionul Expozitional, unde are loc deschiderea targului de turism organizat de catre CCINA.Prezenti sunt si primarul Constantei, Decebal Fagadau, alaturi de prefectul Dumitru Jeaca si subprefectul Ionut Done. Primarul Decebal Fagadau…

- 11 elevi din clasele VIII-XI, calificați in ierarhia naționala, vor participa, saptamana viitoare, la Olimpiada Naționala de Chimie. Școala nemțeana de chimie a confirmat, inca o data, performanța și, pe langa cei 4 elevi clasați pe locul I, s-au calificat inca 7 elevi, ale caror rezultate excelente…