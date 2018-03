Ministrul Turismului, Bogdan Trif, candidează pentru o funcţie de vicepreşedinte din partea PSD Sibiu „In momentul in care am preluat conducerea organizatiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv a fost sa construiesc o echipa credibila, puternica si care sa reprezinte o forta pentru Partidul Social Democrat. Asa s-a si intamplat: pentru prima data PSD Sibiu a primit recunoasterea la nivel national prin numirea a doi ministri secretari de stat si, tot in premiera pentru organizatia noastra, am obtinut si un portofoliu de ministru, respectiv cel al Turismului. Este timpul pentru urmatorul pas pentru PSD Sibiu, asa ca am decis sa candidez pentru functia de vicepresedinte la nivel national. Imi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este si presedinte al organizatiei judetene a PSD Sibiu, a anuntat, marti, ca va candida pentru una dintre functiile de vicepresedinte la Congresul de sambata al partidului. „In momentul in care am preluat conducerea organizatiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv…

- Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 89 percheziții domiciliare…

- Poliția Româna efectueaza, marți dimineața o 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și în Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala în domeniul comerțului cu piese auto.”La data de 6…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in județele Argeș, Mureș, Buzau, Caraș-Severin, Timiș, Alba, Constanța, Mehedinți, Neamț, Covasna,…

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. Polițiștii efectueaza la aceasta ora 89 de percheziții in 23 de…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din judetele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova.

- S-au stabilit barajele pentru promovarea in Liga 3. Cu cine se va duela invingatoarea dintre CSA Steaua și Academia Rapid. FRF a stabilit azi cum se vor „imperechea” echipele care vor caștiga campionatele județene pentru barajul ce duce in Liga 3. Invingatoarea Ligii 4 București, care se va alege dintre…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 de euro fiecare iși cauta perechea!!! Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu…

- Primaria Municipiului Brașov a gazduit, in perioada 21-22 februarie, un seminar organizat de Consiliul Concurenței – Regiunea Centru, dedicat furnizorilor de ajutoare de stat și beneficiarilor acestora. Scopul seminarului a fost discutarea problemelor pe care atat autoritațile care acorda ajutoare de…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 euro fiecare iși cauta perechea. Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu domiciliul…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 euro fiecare iși cauta perechea. Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu domiciliul…

- Alba fotbalistica se mandrește cu un record național, avand șase promovari consecutive in Liga a 3-a, din tot atatea incercari (chiar daca ultimele doua campioane, Mureșul Vințu și Șurianu Sebeș nu au participat). In aceasta ediție, Federația Romana de Fotbal a decis sa schimbe sistemul de tragere la…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pâna la ora 15:00, în zone montane din judetele Alba, Sibiu, Harghita, Brasov si Mures, precum si în judetul Covasna, în zona montana, vântul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic pentru județele din Transilvania. Atenționarile sunt valabile pana la ora 19:00 iar meteorologii se așteapta la rafale ce pot depași 90 km/h. Mai multe județe din Transilvania se afla sub avertizare cod galben…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei solicita Presedintiei, Guvernului si Parlamentului acordarea de facilitati si sustinerea investitiilor cu capital romanesc din zonele Harghita, Covasna si Mures. In aceste zone, este nevoie de toata sustinerea din partea statului roman, intrucat este necesara…

- Liderul mondial in mașini agricole și-a deschis un centru regional la Cluj Noul centru regional AgroConcept – New Holland se afla in comuna Apahida și se intinde pe o suprafața de 4.000 mp. Cladirea, inaugurata în cadrul unui program de investiții regional, este organizata pe doua niveluri…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile. La…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile.…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa, valabila vineri, 19 ianuarie intre orele 01 – 15, in Crișana, Maramureș, Transilvania, Carpații Meridionali și de Curbura, fiind afectate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara,…

- ANM anunta vreme severa in Alba, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Satu Mare, Sibiu, Salaj, in data de 19 ianuarie, intervalul orar 01:00-15.00. In intervalul mentionat in Crisana, Maramures si local in Transilvania vor fi precipitatii mai…

- CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. UPDATE ora 07:10. De la ora 3 ninge viscolit in tot județul Constanța, transmite corespondentul Libertatea.…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Comunicat de presa 17 ianuarie 2018 Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totala de 8.954.855,11 lei. Proiectul…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. …

- Atentie, soferi! Ceata in 16 judete, intre care si Cluj Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara…

- Potrivit meteorologilor, in mai multe localitati din judetul Gorj, Mehedinti (zona joasa), Olt, Valcea si Dolj se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, local, ceata va fi asociata cu burnita. Tot…

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene). Concret, guvernanți gireaza astfel reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui. Read More...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie fac 68 de perchezitii, unele la institutii publice, in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud, intr-un dosar privind omologarea si emiterea de carti de indentitate pentru masini second hand aduse din strainatate. In acest dosar sunt vizati si functionari…

- La aceasta ora, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, peste 60 de percheziții in București, Mureș și Bistrița-Nasaud in sediile mai multor instituții publice și in locuințele mai multor persoane intr-un dosar de corupție in care sunt implicați funcționari publici din cadrul RAR Mureș. Ofiterii Directiei Generale…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetele Teleorman, Bacau, Vaslui, Alba, Brasov, Sibiu, Covasna, Mures, Cluj, Hunedoara, Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea se va semnala ceata, fenomen ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei. Acestea sunt valabile in judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Cluj, Vrancea, Galati,…

- Meteorologii au prelungit pana la ora 14:00 codul galben de ceata si polei Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Meteorologii au prelungit pâna la ora 14:00 codul galben de ceata si polei, pentru 14 judete din Moldova, Transilvania si Dobrogea. În urmatoarele ore, în judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata densa pentru 20 de judete. Judetele vizate sunt: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Bacau,…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…

- In 2010, in presa generalista incepea sa se scrie despre o afacere inedita dezvoltata in Ținutul Secuiesc, și anume o fabrica de sarmale. Prima din Romania. Dupa șapte ani, fabrica funcționeaza inca, iar Laszlo Bajko, inițiatorul acestui proiect, ne-a vorbit despre dimensiunea actuala a acestei activitați.…

- Romanii care se intorc din Ungaria in Romania pot primi pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri. Finantarea se acorda prin intermediul proiectului Diaspora Start Up – „40.000 de motive sa devii antreprenor in Romania”. Proiectul este implementat de catre Asociatia…

- Zece judete se afla, luni, sub avertizari cod galben pentru ploaie si lapovita care va favoriza depunerea de polei, alte cinci judete sunt sub avertizari de viscol, iar pentru patru judete meteorologii au transmis avertizari de vant puternic. Astfel, potrivit avertizarilor cod galben transmise…

- Pana la ora 11.00, in judetul Alba este Cod Galben de ceata. Meteorologii spun ca, in zonele joase, se va semnala ceața care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Alte judete vizate de atentionare sunt Harghita, Sibiu, Covasna, Brașov, Mureș, Focșani, Vaslui, Vrancea,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, doua atenționari nowcasting Cod galben de ceața, valabile in șapte județe, intre care și Alba, din centrul și vestul țarii, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zonele joase ale județelor Alba, Harghita,…