Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul zurismului Bogdan Gheorghe Trif, efectueaza astazi o vizita de lucru in județul Prahova, in contextul prezentarii Programului de Guvernare in domeniul turismului. Acesta a subliniat ca turismul este o prioritate pentru Guvernul Romaniei si ca masurile luate…

- Interpelarea formulata spre finele anului 2018 de catre deputatul Dumitru Lovin in ceea ce priveste deblocarea situatiei la Transalpina Ski Resort si alocarea sumelor pe care reprezentantii Primariei Voineasa spuneau ca le-ar mai avea de achitat constructorului, Acomin Deva, nu a ramas fara ecou. Dupa…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, institutie in subordinea careia se afla si Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, a revenit cu explicatii, miercuri seara, pe tema solicitarii demisiilor de onoare a conducerii unitatii medicale. In mesajul sau, Toader a subliniat eforturile…

- Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean din Ploiesti este prinsa intr-un amplu proiect de extindere, modernizare si dotare, care a primit saptamana viitoare finantare de la Uniunea Europeana. Ca sa castige timp, conducerea Consiliului Judetean, beneficiarul proiectului european, organizase…

- Pe 13 septembrie 2018, Guvernul a emis, la propunerea ministrului Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, o hotarare privind modificarea HG 24/2017 privind funcționarea Ministerului Turismului, care prevedea, printre altele, inființarea birourilor de promovare externa a Romaniei....

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an, care cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara, informeaza institutia. "Clipul pune accent pe senzaţiile şi experienţele trăite de turiştii…

- La solicitarea ministrului Bogdan Trif, la sediul Ministerului Turismului a avut loc o intalnire cu cei 34 de primari ai stațiunilor balneare din țara noastra.Citește și: Intervenție energica a lui Darius Valcov. Reproșuri dure la adresa Standard & Poor's: Am cerut sa amane perspectiva…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, si presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, Ion Ghizdeanu, alaturi de toti primarii statiunilor balneoclimaterice din RomaniaPotrivit unui comunicat transmis de Ministerul Turismului, la solicitarea ministrului Bogdan Trif, la sediul Ministerului Turismului…