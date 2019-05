Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Cumpana, in parteneriat cu Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania APAH RO, organizeaza, azi, conferinta de evaluare a proiectului "Eliminarea hepatitelor virale prin implicarea autoritatilor publice locale". Evenimentul va avea loc in data de 10 mai 2019, la Centrul…

- Pensionarii din Gorj nu sunt interesati sa obtina biletele de tratament oferite de Casa Judeteana de Pensii in perioada Sarbatorilor Pascale. Aceștia prefera sa stea acasa cu familiile de sarbatori in loc sa mearga intr-o statiune balneoclimaterica, unde pot beneficia de tratamentele prescrise de medicul…

- Ministrul Finantelor Publice, domnul Eugen Teodorovici, a discutat luni, 8 aprilie a.c., cu reprezentantii asociatiilor autoritatilor locale (Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, si Asociatia Comunelor din Romania).…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a fost marți la Biled pentru a identifica spațiul necesar impreuna cu Cristian David, primarul localitații, și doctorul Iancu Leonida, directorul Serviciului de Ambulanța Timiș. „Primaria Biled s-a angajat sa investeasca in amenajarea…

- O legislatie privind asistenta in caz de dezastre a fost blocata luni in Congresul american in urma unei dezbateri politice privind ajutoarele acordate insulei Puerto Rico, presedintele Donald Trump si congresmenii sai republicani impotrivindu-se cererilor insistente ale democratilor ca Puerto Rico…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a intalnit, marti, cu 30 de primari si reprezentanti ai localitatilor care au depuse, la acest moment, documentatiile de investitii ce se regasesc in Masterplanul de Investitii in turism pentru 2019.

- Guvernul de la Berlin ia in considerare posibilitatea introducerii obligativitații vaccinului impotriva rujeolei pe fondul creșterii numarului de imbolnaviri, potrivit Deutsche Welle, scrie Mediafax.Partidul Social Democrat german (SPD) ia in considerare ca vaccinarea tuturor copiilor sa fie…

- Ministerul Sanatatii (MS) nu va inchide niciun spital, doar autoritatile locale in subordinea carora se afla unitatile sanitare putand lua astfel de decizii, se arata intr-un comunicat de presa remis de secretarul de stat Tiberius Bradatan (PSD Suceava).El subliniaza in contextul reuniunii…