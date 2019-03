Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif s a intalnit astazi cu Nikolina Angelkova, ministrul Turismului din Republica Bulgaria.Intrevederea celor doi oficiali s a desfasurat in contextul Reuniunii in format cvadrilateral Romania Bulgaria Republica Elena Serbia. In cadrul acestei intalniri au fost abordate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul reuniunii interguvernamentale romano-elene, desfasurata la Palatul Victoria, a convenit cu omologul sau grec Alexis Tsipras un plan de actiune care sa reflecte prioritatile agendei bilaterale romano-elene si care sa stabileasca o strategie clara de cooperare…

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an, care cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara, informeaza institutia. "Clipul pune accent pe senzaţiile şi experienţele trăite de turiştii…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, presedinte al PSD Sibiu, a anuntat ca turismul viticol si gastronomia Sibiului au fost promovate la Targul de turism de la Berlin, din Germania, tara de unde au venit, in ultimii ani, cei mai multi turisti in tara noastra. "Sunt mandru ca Romania este…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, impreuna cu celebrul sportiv Ilie Nastase si cu maestrul naiului, Nicolae Voiculet, ambasadori ai turismului romanesc, au deschis Seara Romaneasca, eveniment organizat de Ministerul Turismului, la standul Romaniei de la ITB Berlin, unul dintre cele mai mari targuri…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat la o intalnire cu primarii statiunilor balneoclimaterice din Romania ca aceste statiuni vor primi finantare pentru proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii turistice in cuantum egal cu cea acordata statiunilor ...

- Turismul balneo este o prioritate si, de aceea, statiunile balneo vor primi finantare pentru proiectele privind dezvoltarea infrastructurii turistice in cuantum egal cu cea acordata celor de interes national, potrivit ministrului Turismului, Bogdan Trif. Conform unui comunicat remis AGERPRES, Ministrul…

- Ministrul Turismului din Romania, Bogdan Trif, a lansat, joi, la deschiderea Targului de Turism, ”Ruta voievodului Stefan cel Mare”, printr-un parteneriat cu Republica Moldova, care include obiective turistice si culturale din ambele tari.