- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat ca Arabia Saudita poarta responsabilitatea de a afla ce s-a intamplat cu trupul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in interiorul consulatului saudit din Istanbul pe 2 octombrie, relateaza marti Reuters. Potrivit agentiei de…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Ministrul olandez de externe, Stef Blok, aflat miercuri in vizita la Ankara, a afirmat ca negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeana se afla intr-un punct mort si ca autoritatile turce trebuie sa-si rezolve problemele, inclusiv cele referitoare la statul de drept si drepturile omului,…

- Seful diplomatiei olandeze va vizita Turcia miercuri, dupa ce ambele tari au convenit sa-si normalizeze legaturile in urma unei dispute in 2017, cand guvernul olandez a interzis campania dusa de politicieni turci in Olanda inaintea unui referendum controversat in Turcia, informeaza marti dpa preluata…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat marți prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter ca discuțiile diplomatice dintre Iran, Turcia și Rusia au prevenit cu succes un razboi in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters preluata de news.ro „Discuțiile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut, marti, o intrevedere cu ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, prilej cu care s-a discutat despre valorificarea in continuare a Parteneriatul strategic dintre Turcia si Romania si cresterea nivelului schimburilor comerciale dintre…

- Statele Unite iși intimideaza chiar și proprii sai aliați, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara și Washington privind detenția unui pastor creștin american, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit…

