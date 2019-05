Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut o discutie foarte lunga cu Bashar al-Assad. Il voi informa pe presedintele Erdogan in legatura cu aceasta'', a declarat Javad Zarif, ale carui afirmatii au fost traduse in limba turca de catre un translator oficial, in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu,…

- Rusia supravegheaza indeaproape regiunea Marii Negre si daca va fi nevoie 'va adopta masuri tehnico-militare suplimentare' in zona, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ministrul adjunct de externe rus, Aleksandr Grusko, intr-o prima reactie a Moscovei dupa ce NATO, reunita intr-un summit…

- Turcia a calificat vineri drept 'contrare dreptului international' presiunile americane exercitate asupra sa pentru a o descuraja sa nu mai achizitioneze sistemul de aparare antiaerian rusesc S-400, adaugand ca va respecta acordul incheiat cu Moscova in acest sens, informeaza AFP. …

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. ″In…

- Turcia si Rusia discuta despre crearea unui 'centru de coordonare' in provincia siriana Idlib, ultimul bastion al opozitiei care scapa controlului regimului de la Damasc, a indicat un ministru turc, citat joi de AFP. 'Lucram la crearea unui centru de coordonare comun',…

