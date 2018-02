Ministrul Tudorel Toader urmează să prezinte raportul privind activitatea DNA Tudorel Toader urmeaza sa prezinte joi, la ora 18,00, la Ministerul Justitiei, continutul si concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie.



Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o informare de presa in care va prezenta raportul cu privire la activitatea DNA.



"Distinct de raportul pe care il voi prezenta in Parlament saptamana urmatoare, in cursul zilei de joi, la o ora pe care o voi anunta in timp util, voi face o informare de presa in care voi prezenta continutul si concluziile raportului cu referire la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

