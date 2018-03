Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tudorel Toader anunta "marea descentralizare administrativa din justiție". Potrivit ministrului Justitiei, in ședința de Guvern din data de 21 martie 2018, a fost adoptata Hotararea prin care instanțele de judecata primesc dreptul de administrare asupra imobilelor in care iși desfașoara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca o echipa de specialisti lucreaza la elaborarea proiectului privind supravegherea electronica a detinutilor care isi vor executa pedeapsa acasa, avand bratari speciale. Proiectul va introduce o infractiune noua, aceea de sustragere de la supravegherea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile, iesind din penitenciar inainte de octombrie 2017, vor primi despagubiri financiare, un proiect de lege fiind in lucru la Ministerul Justitiei.

- Precizarile au fost facute in contextul in care grefierii au anuntat proteste, fiind nemultumiti de faptul ca nu ar fi fost consultati cu privire la elaborarea Statutului acestora, precum si la salarizarea unitara.Potrivit datelor postate de Toader pe pagina sa de Facebook, o prima intalnire…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader le raspunde miercuri grefierilor care au afirmat ca nu au fost consultati cu privire la statutul lor, dupa ce ministrul a anuntat ca acesta este aproape gata. Toader prezinta, pe pagina sa de Facebook, datele intalnirilor de anul trecut dintre reprezentanti ai ministerului…

- Ministrul Tudorel Toader a anuntat luni ca Ministerul Justitiei va transmite, la solicitarea judecatorilor din Serbia, un nou set de documente in ceea ce priveste extradarea fostului deputat Sebastian Ghita. "Judecatorii din Serbia au solicitat suplimentar referiri cu privire la natura,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader afirma sambata, intr-o postare pe Facebook, ca evaluarea procurorilor de rang inalt se face conform legii, nu conform regulamentului CSM si anunta ca Ministerul Justitiei realizeaza un studiu comparativ privind raportul dintre numarul de magistrati si cel al locuitorilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promis ca va publica pe site-ul ministerului raportul sau de 36 de pagini privind activitatea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma caruia a si cerut revocarea acesteia de la sefia institutiei. Toader a prezentat "pe diagonala" acest…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- Ministrul Tudorel Toader prezinta la ceasta ora, la Ministerul Justitiei, continutul si concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa respecte legea, deoarece PSD a promis, in campania electorala, ca va stopa abuzurile. El a afirmat ca nu se afla in masura sa spuna daca Toader ar trebui revocat din functie.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- Ministrul Tudorel Toader a participat marti, 20 februarie, la ceremonia de la Cotroceni, unde noua generatie de magistrati depus juramantul in fata presedintelui Iohannis.Cu aceasta ocazie, presedintele Iohannis si ministrul Toader au avut o discutie de peste o ora despre situatia din Justitie,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la Ministerul Justitiei. “Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie 2018, orele 18.00, la Ministerul Justitiei – Sala de Consiliu”, este anuntul…

- Reprezentantii sindicatelor din penitenciare au mers, vineri, la negocieri la Ministerul Justitiei, fiind nemultumiti de conditiile de munca si de deficitul de personal. Intre timp, ministrul Justitiei a facut un bilant, pe Facebook, al masurilor luate pentru modenizarea inchisorilor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in cadrul Consiliului JAI il va intreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara prefera sa critice Romania si nu adreseaza o cerere privind garantia in ceea ce priveste conditiile de detentie din tara noastra, potrivit Mediafax.…

- Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru detinutii care au executat pedepse in conditii necorespunzatoate, posibilitatea adoptarii acestei masuri fiind prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii…

- "Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- ”O idee frecvent repetata de coalitia PSD - ALDE de-a lungul anului 2017 a fost aceea ca Guvernul se concentreaza asupra punerii in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). Aplicarea deciziilor CCR a fost unul dintre pretextele favorite, invocat ori de cate ori coalitia…

- Ministerul Justitiei s-a aflat in centrul atentiei in anul 2017, propunerile de modificare a codurilor penale din mandatul lui Florin Iordache si modificarile aduse legilor Justitiei inaintate de Tudorel Toader declansand dezbateri aprinse in societatea civila si proteste de strada. Pe…

- Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE, are intr-o faza avansata elaborarea Codexului penal, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe pagina sa de Facebook. ''5 volume a cate 1.000 de pagini vor reuni toate Codurile penale din Uniunea Europeana.…

