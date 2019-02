Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a publicat marti, pe Facebook, salariile angajatilor din penitenciare, în contextul în care sindicalistii au anuntat ca intentioneaza sa picheteze Ministerul Justitiei pentru ca, potrivit acestora, nu este aplicata legea cadru a salarizarii

- 734 de functionari publici din Prahova vor beneficia de majorari salariale, au decis, astazi, consilierii judeteni. Cresterile salariale sunt cuprinse intre 4,5% si 5% si se aplica tuturor angajatilor din Consiliul Judetean si institutiile subordonate. Concret, functionarii care vor beneficia de marirea…

- Masurile luate de Guvern și faptul ca primariile nu mai au 100% din impozitul genereaza probleme in teritoriu. Primarul localitații Pucioasa din județul Dambovița anunța ca angajații Primariei primesc, din ianuarie, salarii reduse cu 10%, iar in perioada urmatoare va face și o analiza a tuturor funcționarilor…

- Sindicalistii din penitenciare si cei din politie vor organiza pichetari comune ale sediilor MAI si Ministerul Justitiei, in zilele de 7 si 8 februarie, cand la Bucuresti va avea loc Reuniunea Consiliului JAI. Potrivit ambelor bresle, protestul are drept scop promovarea drepturilor angajatilor.

- Senatorul PSD Florin Citu face acuzatii foarte grave, intr-o postare pe Facebook. El sustine ca cifrele din executia bugetara pe 2018, care va aparea in ianuarie, sunt false si ca Darius Valcov cere angajatilor de la Finante sa masluiasca datele. "Darius Valcov confirma criza! Cifrele prezentate…

- Elena Udrea vrea sa se intoarca in țara imediat dupa ce va fi eliberata din Costa Rica, susține avocatul fostului ministru, Veronel Radulescu. Intrebat daca Elena Udrea se va intoarce in tara, in conditiile in care urmeaza sa fie eliberata, aparatorul a raspuns, potrivit Mediafax : „Da, se va intoarce…

- Ministerul Justitiei a preluat presedintia Consiliului JAI / Justitie si Afaceri Interne, a anuntat, pe Facebook, ministrul Tudorel Toader, precizând ca numirea procurorului-sef european se afla printre prioritatile României.

- Jaf de proporții la compania publica de transport din Tulcea. Sediul institutiei a fost pradat noaptea trecuta de hoți, care au furat 200.000 de lei, banii pentru salariile angajaților. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, politistii au fost sesizati de faptul ca, in noaptea de vineri…