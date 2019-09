Ministrul Transporturilor: Vreau ca expertiza privind crăpăturile pe Lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva să vină în două săptămâni Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a declarat ca a cerut conducerii CNAIR ca expertiza privind crapaturile la Lotul 3 al austostrazii Lugoj – Deva sa vina cel tarziu in doua saptamani pentru a analiza cand va putea fi data in exploatare autostrada. „Vedem ce ne va reliefa aceasta expertiza. Eu le-am spus celor de la CNAIR […] Articolul Ministrul Transporturilor: Vreau ca expertiza privind crapaturile pe Lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva sa vina in doua saptamani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

