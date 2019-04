Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov urmeaza sa fie facut in parteneriat public-privat, insa, intrebat fiind daca va fi realizat de o companie din China, afirma: "Nu stiu, asa am auzit si eu...". Răzvan Cuc a fost întrebat, miercuri seara, la Digi 24, despre autostrada Ploieşti-Braşov, dacă se va face în parteneriat public-privat şi cât va fi taxa. "Asta am spus. Nu pot să vă spun detalii, asta vă poate spune domnul Ghizdeanu, de la Prognoză, că dânsul a lucrat la…