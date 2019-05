Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi am fost la podul de peste raul Arges, de la kilometru 36 al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti pentru a verifica stadiul lucrarilor de refacere a partii carosabile. Sunt dezamagit de stadiul lucrarilor. Din aceasta cauza am convocat, astazi, Comisia care se ocupa de acest obiectiv si le-am…

- "Astazi am fost la podul de peste raul Arges, de la kilometru 36 al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti pentru a verifica stadiul lucrarilor de refacere a partii carosabile. Sunt dezamagit de stadiul lucrarilor. Din aceasta cauza am convocat, astazi, Comisia care se ocupa de acest obiectiv si le-am…

- Social-democratul aflat la carma Ministerului Transporturilor si-a continuat vizitele pe santierele proiectelor de infrastructura aflate in lucru, de aceasta data oprindu-se, sambata, pentru a verifica la fata locului cum stau lucrurile cand vine vorba de obiective de investitii gestionate de institutia…

- Pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, unde traficul este deviat, se circula luni dupa-amiaza in conditii de aglomeratie, in coloana, pe aproximativ 3 kilometri, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, marti, cu prilejul vizitei pe santierul lucrarilor de reabilitare a DN 73 pe tronsonul Brasov-Bran, ca CNAIR va rezilia contractul cu actualul constructor daca in termen de trei saptamani acesta nu se va mobiliza conform contractului de santier, el…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, este prezent din nou in judetul Alba, pentru a verifica stadiul lucrarilor pe primele doua loturi ale Autostrazii Sebes - Turda, dupa doar 3 saptamani de la precedenta vizita.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, la Campia Turzii, ca intentioneaza sa aduca modificari la legea achizitiilor publice, care va intra saptamana viitoare in Comisia de industrii a Camerei Deputatilor, dupa ce instanta a anulat licitatia pentru doua din cele patru loturi ale…

- ”S-a desemnat castigatorul pentru lotul 1 Boita – Sibiu, parte integranta a Autostrazii Pitesti – Sibiu. Daca nu vor fi contestatii, pe 23 martie 2019 vom putea semna contractul de proiectare si executie. De asemenea, documentatia referitoare la lotul 4 al aceleiasi autostrazi Pitesti- Sibiu, sectiunea…