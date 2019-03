Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Botosani, ca nu va mai tolera intarzieri in executia lucrarilor de infrastructura, atat in ceea ce priveste infrastructura mare, cat si in ceea ce priveste lucrarile de intretinere a drumurilor.



El a declarat, in cadrul unei intalniri cu autoritatile din Botosani, ca bugetul alocat pentru lucrarile de intretinere este cu 228% mai mare fata de anul precedent.



"Bugetul national, asa cum a fost construit, si vorbesc aici strict de componenta de transporturi, este un buget - asa cum a spus si doamna prim-ministru Viorica…