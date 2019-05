Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc: Ecologistii sa se mai duca si in alta tara, sa protejeze mediul si in alta tara, ca noi il protejam

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Medias, ca a lansat un proiect de OUG pentru scurtarea la trei luni a perioadei de obtinere a acordului de mediu, care ajunge acum pana la un an, un an si jumatate, proiecte importante de infrastructura fiind blocate de activistii pentru…

- "In momentul in care am vrut sa modific legislatia pe mediu - desi nu este apanajul meu, pot sa introduc modificari pe legislatie care sunt strict pe infrastructura rutiera - in momentul in care am lansat proiectul in transparenta, automat cinci ONG-uri au bubuit ca ministrul Cuc distruge mediul.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca va avea luni discuții cu președintele Consiliului de Administrație de la CFR Calatori pentru schimbarea managementului companiei: Sa se odihneasca in continuare, dar nu pe banii CFR. Un tren de calatori a deraiat sambata dimineata, in judetul Brasov,…

- Președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), Vasile Ștefanescu, a precizat pentru Libertatea ca protestul taximetriștilor anunțat pentru joi in Piața Victoriei se amana cu doua saptamani, in urma rezultatului intalnirii de azi cu ministrul Transporturilor…