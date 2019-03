Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat duminica nemultumit de raspunsul dat de seful CFR Calatori, Leon Barbulescu, dupa ce doua trenuri au deraiat intr-o singura zi, si a subliniat ca decizia care s-ar impune in cazul acestuia ar fi schimbarea din functie, masura urmand sa fie stabilita…

