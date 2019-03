Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturior, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, ca a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru lotul I, Boita – Sibiu, al Autostrazii Sibiu- Pitesti, iar contractul ar putea fi semnat in 23 martie, informeaza News.ro.Citește și: Bancile din Romania vin cu o LISTA EXPLOZIVA inainte…

- In cursul zilei de astazi, 6 martie 2019, CNAIR SA a finalizat procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii "Proiectare și execuție autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 1 Sibiu - Boița, km. 0+000 - km. 14+150 - Lot 1 km. 0+000 – km. 13+170".

- Miercuri, Razvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a anunțat la Campia Turzii, ca firma Porr a castigat licitatia pentru tronsonul Sibiu-Boita, cu o lungime de 13 kilometri, al Autostrazii Sibiu-Pitesti, iar daca nu vor fi contestatii, contractul va fi semnat in aceasta luna. “In 2017 s-au lansat foarte…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, la Campia Turzii, ca a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru tronsonul Sibiu-Boita, cu o lungime de 13 kilometri, al Autostrazii Sibiu-Pitesti, iar daca nu vor fi contestatii, contractul va fi semnat in aceasta luna. "In…

- Razvan Cuc va ajunge din nou ministru al Transporturilor! Dat afara de Viorica Dancila pentru ca nu a facut niciun kilometru de autostrada, Cuc va fi iar nominalizat pentru a conduce ministerul.Din Pro Romania, Felix Rache, fosta vedeta a Antena 3 și fost consilier al lui Mihai Tudose pe cand…

- Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. – Makiol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S va moderniza cei 28 de kilometri de linie ferata de la Apata la Cata, parte a sectiunii Brasov-Sighisoara, potrivit unui comunicat emis miercuri...

- CNAIR a atribuit prin licitație deschisa contractul pentru asigurarea obiectivelor pentru Autostrada A3 unei firme care in 2017 avea venituri totale sub valoarea actualei ințelegeri. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit firmei de paza Integra Guard un contract…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, luni dimineata, pe Autostrada A 1 Bucuresti–Pitesti, in special la intrarea in Capitala, Autostrada A 3 Bucuresti–Ploiesti, precum si pe mai multe drumuri din estul si sudul tarii, vizibilitatea fiind sub 100 de metri, scrie Mediafax.