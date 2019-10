Stiri pe aceeasi tema

- Arad. Este vorba despre un proiect adresat copiilor cu varste cuprinse intre 4 și 10 ani, ce a ajuns la ediția cu numarul șapte. Ediția de anul acesta a campaniei a avut loc sambata, 28 septembrie, incepand cu ora 11:00, și s-a derulat in parcarile magazinelor Lidl din Micalaca, Vlaicu și…

- Centura Sucevei a fost data in trafic vineri, 27 septembrie. La ora 16.00, doi angajati ai companiei Autotehnorom, care a executat lucrarea, au venit la nodul 1, portiunea spre Falticeni, si au indepartat indicatoarele care interziceau accesul soferilor. Dupa cateva minute, si-a facut aparitia ministrul…

- Ruta ocolitoare a municipiului Suceava va fi deschisa traficului rutier astazi, la ora 16.00, a anunțat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Ministrul a fost pe traseu in cursul dimineții, impreuna cu prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai și, dupa ce a discutat cu constructorii, a declarat ca ...

- Urmare a aparitiei unor statistici potrivit carora Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente de circulatie grave, Avocatul Poporului a emis o serie de Recomandari autoritatilor centrale, in care solicita masuri urgente in vederea cresterii gradului de siguranta a participantilor la…

- Uniunea Salvați România îl acuza pe ministrul Transporturilor - Razvan Cuc de ipocrizie maxima, dupa ce acesta a declarat, într-o emisiune la Realitatea TV, ca &"angajarile pe pile nu produc valoare&".

- Unii dintre șoferii care veneau duminica, 18 august, dinspre Sibiu spre Deva și mai departe spre Timișoara au reclamat faptul ca semnele de pe autostrada ii induc in eroare. Mai precis, deși lotul 4 de autostrada, de 22 de kilometri, a fost deschis miercuri, pe panourile de pe șoseaua de mare viteza…

- In perioada 15 – 18 august, Politia Romana va actiona pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, atat in apropierea lacasurilor de cult, precum si in locurile unde se vor desfasura manifestari... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Loturile 3 si 4 ale autostrazii Lugoj-Deva vor fi date in folosinta pana in data de 15 august, cu exceptia unui tronson in lungime de circa 10 kilometru, situat in zona Holdea, constructorii celor doua tronsoane solicitand receptia lucrarilor efectuate in perioada 12-14 august, a anuntat joi, presedintele…