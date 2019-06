Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, ca pana la sfarsitul anului vor fi dati circulatiei 100 de kilometri de autostrada din cei 160-170 aflati in constructie "In momentul de fata, in constructie avem 160-170 de kilometri. Deci, in afara de Lugoj-Deva, Sebes-Turda, Chetani-Iernut,…

- ANM a emis marți o atenționare meteo ce vizeaza ploi torențiale, vijelii și izolat grindina, în vigoare pâna sâmbata. 26 de județe intra, totodata, sub averizare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, pâna miercuri la ora 2.00. Potrivit atenționarii meteo valabila…

- Potrivit Ministerului Transporturilor, Centura Bacau va fi finalizata inainte de termen, ea fiind realizata in proporție de 20%. Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre acest subiect pe pagina sa de Facebook, dar și despre construcția drumului expres in regim de autostrada Pitești-Craiova. ''Am…

- "Vor fi supravegheate cursurile raurilor unde exista risc de inundatii si, daca se impune, vor fi evacuate preventiv persoanele ale caror locuinte se afla in zonele inundabile. In cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, facem apel la cetateni sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu…

- Un carambol de amploare a avut loc in aceasta seara pe autostrada București - Pitești, pe sensul de mers spre capitala județului Argeș. Nu mai puțin de opt mașini s-au tamponat in acest carambol. Un copil de trei ani a fost ranit in acest accident petrecut la kilometrul 31. O ambulanța a sosit rapid…

- Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Brașov, firmele din județ au exportat in anul 2018, marfuri in valoare de 3,518 miliarde de euro, in creștere cu 8,5%, comparativ cu anul 2017, și au importat produse de 3,176 miliarde de euro, in creștere cu 5,5%, comparativ cu anul precedent. Astfel,…

- Liviu Rebreanu este scriitorul care mi-a trezit pasiunea pentru literatura, inca din frageda copilarie. Cum este posibila atata ignoranta si nepasare in protejarea casei memoriale? Cine sunt acesti dusmani care ruineaza valorile de patrimoniu ale Romaniei? Scriitori vechi, sau noi, nu sunt un bun al…