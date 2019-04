Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a confirmat ca a fost audiat luni la Directia Nationala Anticoruptie in calitate de martor, precizand ca a dat declaratii intr-un dosar deschis in cursul acestui an si...

- PSD a anuntat, pe Facebook, demararea proiectului Autostrada Moldovei, iar ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, va participa la inceperea lucrarilor, la ora 12.30. „Varianta de ocolire, la profil de autostrada, a municipiului Bacau este parte integranta din autostrada Moldova (coridorul IX pan european).…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, impreuna cu prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, si cu reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR), a ajuns ieri dimineata la Radauti pentru o vizita care a vizat verificarea stadiului de executie a lucrarilor la ...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anunțat ca firmele-satelit ale CNAIR vor fi un fel de „SMURD pentru drumuri”. Demnitarul a vrut sa spuna ca acele firme vor interveni de urgența atunci cand firma contractanta a lucrarii de infrastructura va opri lucrul, din diferite motive care ar duce la intarzieri…

- ”S-a desemnat castigatorul pentru lotul 1 Boita – Sibiu, parte integranta a Autostrazii Pitesti – Sibiu. Daca nu vor fi contestatii, pe 23 martie 2019 vom putea semna contractul de proiectare si executie. De asemenea, documentatia referitoare la lotul 4 al aceleiasi autostrazi Pitesti- Sibiu, sectiunea…

- "Astazi (duminica -n.r.), am participat la Conferinta de alegeri a PSD Gorj. Felicitari noii echipe de conducere alese si presedintelui Mihai Weber! Oltenia intra in campanie electorala! Oltenii vor realizarea drumurilor expres Pitesti- Craiova si Craiova- Targu Jiu, in a caror realizare voi avea prilejul…

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, se declara mulțumit ca anul acesta nu vor fi probleme cu impozitele si taxele locale in municipiu. Acestea vor ramane la fel ca in 2018, lucru ce reprezinta un motiv de bucurie dupa cum declara primarul in functie. In plus, Romanescu se lauda si cu faptul ca s-a…