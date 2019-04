Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, insoțit de directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a ținut sa puncteze toate proiectele importante de infrastructura care privesc județul Gorj, in timpul vizitei, de la finele saptamanii trecute, de la Tg-Jiu, numai ca…

- ​Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a acuzat compania privata Regio Calatori ca a anunțat cu prea puțin timp înainte retragerea de pe linia Oravița - Berzovia și spune ca va lua masuri, relateaza Radio România. Regio Calatori a anunțat ca de la 1 aprilie nu va mai opera pe linia de 59…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat sambata, la Targu-Jiu, ca doreste scurtarea timpilor pentru obtinerea avizelor de mediu, astfel incat sa nu mai dureze un an, ci 90 de zile, informeaza Agerpres . De nuanțat este faptul ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut in repetate randuri schimbarea…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a propus, marti, in sedinta comisiilor reunite de industrii si juridica ale Camerei Deputatilor, modificari la legea achizitiilor, printre care si cea potrivit careia nu vor mai putea face contestatii cei care nu participa la licitatii pe obiectivul respectiv,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Botosani, ca nu va mai tolera intarzieri in executia lucrarilor de infrastructura, atat in ceea ce priveste infrastructura mare, cat si in ceea ce priveste lucrarile de intretinere a drumurilor, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alimentele…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Botosani, ca nu va mai tolera intarzieri in executia lucrarilor de infrastructura, atat in ceea ce priveste infrastructura mare, cat si in ceea ce priveste lucrarile de intretinere a drumurilor. El a declarat, in cadrul unei intalniri…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat miercuri, la Campia Turzii, ca intelege motivul pentru care "greva pentru autostrazi" atrage tot mai multi adepti, pentru data de 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute si ca din acest motiv considera ca e nevoie ca institutiile abilitate sa fie…

- Ministrul Transporturilor i-a cerut, duminica, demisia directorului CFR Calatori dupa ce sambata 3 garnituri au deraiat. "M-a dezamagit. Vrea sa faca lucrurile sa fie bine, ca sa nu fie rau", a declarat ministrul pentru Știrile ProTV. Cel vizat îi răspunde că nu renunță…