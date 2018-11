Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, miercuri seara, ca acceptarea majorarilor salariale cerute de sindicalistii de la Metrou ar duce la o crestere a pretului biletului la 4 lei, de la 2,5 lei pentru o calatorie, scrie Mediafax . Șova spune ca „Asa ceva nu poate fi acceptat” și i-a avertizat…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, sustine ca nicodata nu a existat vreun incident major la metroul bucurestean care sa fie imputabil Metrorex si acuza ca afirmatiile sindicalistilor de la metrou privind posibile inidente aduc grave prejudicii companiei informeaza news.ro"De 39 de ani,…

- In contextul anuntatei greve de la metrou, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat, miercuri seara, intr-o declaratie de presa, ca firmele care au avut inchiriate spatii comerciale la metroul bucurestean in baza unui contract care a expirat au refuzat sa paraseasca aceste spatii, iar in aceste…

- Ministrul transporturilor, Lucian Sova, despre greva de la metrou Ministrul transporturilor, Lucian Sova, a declarat în aceasta seara ca greva de avertisment anuntata pentru mâine la metrou nu este pentru bunastarea muncitorilor Metrorex. El spune ca se doreste conservarea privilegiilor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, afirma ca greva anuntata pentru joi a angajatilor de la metrou nu este "pentru bunastarea muncitorilor de la Metrorex, aceasta greva este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comerciantii din statiile de metrou". "Metroul Bucuresti…

- Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Palatul Victoria intre orele 12:00 si 14:00, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou. “Un boghiu la un tren este, ca sa explic mai bine, cum este directia la masina, este ca si cum ai pierde directia unei masini. Trenul ar fi putut…

- Reprezentantii Unitatii Sindicatul Liber Metrou (USLM) vor picheta sediul Guvernului, luni si marti, intre orele 12:00 si 14:00, dupa ce discutiile cu ministrul Transporturilor si conducerea Metrorex pe marginea revendicarilor au esuat. USLM a organizat in zilele 20, 21, 22 si 23 august 2018, intre…

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…