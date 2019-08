Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva va fi preluat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care va face in regie proprie lucrarile ce trebuiau executate in cele 10 zile de catre constructorul spaniol, astfel incat traficul sa fie deschis, a declarat, miercuri, ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sustine joi o conferinta de presa referitoare la situatia juridica a contractului aferent lotului 3 al Autostrazii Lugoj - Deva, anunța agerpres.ro. Potrivit unui anunt al Asociatiei Pro Infrastructura (API), contractul lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva a…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat la inceputul acestei saptamani ca lotul 4 de pe autostrada A1 Lugoj - Deva a fost recepționat. Noul tronson de autostrada are o lungime de circa 22 de kilometri și este poziționat intre localitațile Șoimuș și Ilia din județul…

- Miercuri va fi dat in circulație lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva. Se fac ultimele pregatiri. Se intampla acest lucru dupa vizita de marți a lui Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, pe cei 43 de kilometri de autostrada care puteau fi dați in folosința inca de luni. Va reamintim,…

- Ziarul Unirea O asociație condamna modul defectuos in care CNAIR a recepționat lucrarile de pe Autostrada A1. Un nou “muzeu” de șosea de mare viteza s-a inaugurat in Romania Asociația Pro Infrastructura a ieșit cu un nou comunicat in care condamna modul absurd in care se iau deciziile de catre cei din…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini video de pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Sebeș și Alba Iulia Nord. Potrivit companiei, stadiul fizic actual este de aproximativ 72%. Reamintim faptul ca in urma cu trei saptamani, ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, promite ca va face curatenie in randul personalului TESA de la Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, in special printre cei suspectati ca au fost angajati pe pe ”pile”. Anuntul a fost facut la intalnirea cu sindicatele, ale caror nemultumiri…