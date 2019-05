Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cuc, s-a aflat sambata la Oravita, pentru a verifica stadiul lucrarilor pe DN 57 Oravita - Moravita. 'Lucrarile au inceput inca din luna aprilie. Se lucreaza la structura drumului national, astfel incat va creste si capacitatea portanta. Lucrarile sunt de amploare, de buna calitate si, foarte…

- Traficul rutier este restrictionat, in aceasta dimineata, pe DN 6, care leaga Timișoara de Drobeta Turnu Severin, in zona vamii Portile de Fier I, unde un TIR a intrat in parapet si blocheaza unul dintre sensurile de circulație. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta…

- Reprezentantul Guvernului a acceptat, la insistentele sefei social-democratilor caraseni, Luminita Jivan, sa dea curs unei vizite de lucru pe teren, duminica, 31 martie 2019, iar dupa deplasarea pe traseul Gradinari-Comoraste, pana la limita cu judetul Timis, a sustinut o conferinta de presa…

- Desi avea un avans al lucrarilor mai ridicat decat lotul 4, lotul 3 al autostrazii amintite a ramas in urma, fiind marcat in vara anului trecut de aprige dispute intre antreprenorul care se ocupa de constructie si beneficiarul, Compania de Drumuri. Spre toamna lucrarile au fost reluate, iar…

- Un incendiu a izbucnit, marti, la un depozit de dezmembrari auto aflat la iesirea din Timisoara spre vama Moravita, iar din cauza fumului gros, care poate fi observat de la mare distanta, populatia a fost avertizata prin sistemul Ro-Alert.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Min. Transporturilor propune modificari la legea achizitiilor publice Ministerul Transporturilor propune mai multe modificari la legea achizitiilor publice care vor permite semnarea contractelor pentru obiectivele de infrastructura mai rapid, fara a mai parcurge ambele etape de contestatii. …

- Contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 Km 69 000 Km 85 300 aferent Centurii Sud a Municipiului Bucuresti la standard de autostrada, a fost semnat astazi 09 martie 2019 in prezenta ministrului transporturilor, Razvan Cuc, de reprezentantii CNAIR si cei ai Companiei turce Alsim Alarko Sanayi…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anunțat ca firmele-satelit ale CNAIR vor fi un fel de „SMURD pentru drumuri”. Demnitarul a vrut sa spuna ca acele firme vor interveni de urgența atunci cand firma contractanta a lucrarii de infrastructura va opri lucrul, din diferite motive care ar duce la intarzieri…