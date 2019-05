Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat duminica, in judetul Galati, ca in luna august vor fi scoase la licitatie lucrarile de proiectare si executie a doua obiective majore de infrastructura,...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat duminica, in judetul Galati, ca in luna august vor fi scoase la licitatie lucrarile de proiectare si executie a doua obiective majore de infrastructura, respectiv drumul expres Braila - Galati si drumul de centura al municipiului Galati, ambele urmand…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca tronsonul doi al centurii ocolitoare a Zalaului va fi scos la licitatie pana cel tarziu in data de 24 mai. "Stiu ca este un obiectiv care s-a promis foarte mult acestui oras. Vorbesc de varianta de ocolire a municipiului Zalau.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat vineri ca anul aceasta va fi lansata procedura pentru proiectul "Autostrada Nordului", respectiv, Drumul Expres "Petea - Satu Mare - Baia Mare", documentatia pentru reactualizarea studiului de fezabilitate fiind deja in pregatire. "Autostrada Nordului,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat multumit de ritmul lucrarilor pentru finalizarea soselei de centura a municipiului Suceava. Razvan Cuc s-a aflat, joi, intr-o vizita de lucru pe centura Sucevei, el precizand ca in ritmul in care se realizeaza lucrarile, investitia va fi ...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si premierul Romaniei, Viorica Dancila, au anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta duminica seara la sediul Guvernului, semnarea a trei contracte de infrastructura ce vizeaza Sectiunea I Sibiu-Boita a autostrazii Pitesti-Sibiu, Lotul 3 al Autostrazii…

- Ministrul Transporturilor a facut spectacol, joi, pe santierul Centurii orasului Mihailesti. Mai exact - sustinand ca a venit neanuntat si ca e revoltat de neseriozitatea constructorului spaniol care lucreaza la sosea - Cuc a rupt, in fata presei, contractul incheiat cu acesta, in 2016. In timpul unei…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca, in luna martie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va publica pe SEAP documentatia pentru realizarea studiului de fezabilitate al unui drum expres de la Bacau la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.