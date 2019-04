Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a apreciat luni, la dezbaterile pe motiunea simpla pe Transporturi, ca TAROM are acum cel mai performant Consiliu de Administratie, schimbarea recenta a managementului fiind "mai mult decat necesara".



"Legat de TAROM, am zis mereu intr-adevar ca este proiectul meu de suflet. In timpul primului meu mandat ca ministru al Transporturilor, a fost prima data dupa 10 ani cand in flota TAROM au fost introduse doua aeronave noi. In acest moment, TAROM are cel mai performant Consiliu de Administratie. Reputatul expert in aviatie Sorin Stoicescu, vicecampionul…