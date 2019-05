Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii sfatuieste pe soferii companiilor de ridesharing care au fost amendati joi de Politia rutiera sa conteste sanctiunile in instanta, informeaza Agerpres.roEu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi joi, n.r. sa se duca sa conteste in instanta. Si eu…

- Numarul soferilor activi pe aplicatiile companiilor de ridesharing a fost, joi, mai mic cu 25% decat media zilnica, ceea ce a facut ca timpul de asteptare sa creasca la peste 10 minute, arata reprezentantii asociatiei Coalitia Pentru Economie Digitala (care reprezinta companiile Uber, Bolt si Clever),…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost huiduit, impreuna cu șefii companiei de drumuri, in timpul unei vizite pe care au realizat-o duminica pe șantierul podului de la kilometrul 36 de pe autostrada A1 București-Pitești. Șoferii au claxonat și le-au adresat vorbe grele oficialilor, nemulțumiți…

- "Astazi, in sedinta de Guvern, am adoptat o ordonanta de urgenta indelung dezbatuta in spatiul public si anume OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Am operat doua modificari - si anume am transferat atributiile privind organizarea si efectuarea…

- Poliția a reacționat in toate cazuțile care au fost sesizate, iar ștampila care a fost furata dintr-o secție de votare a fost imediat restituita. La fel, poliția a intervenit in alte 2 cazuri in care au fost deteriorate panourile publicitare amplasate anterior.