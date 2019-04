Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a solicitat Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) demiterea directorului general, Gabriel Stoe, au declarat joi, pentru AGERPRES, reprezentantii ministerului. Solicitarea vine dupa ce, joi dimineata, ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a efectuat joi o vizita inopinata la Aeroportul Henri Coanda - Otopeni, descoperind „mizeria de nedescris”, ziduri rupte, igrasie, lipsa scaunelor, probleme cu lifturile si multe altele.

- Vizita a fost efectuata in contextul in care se pregateste demiterea conducerii aeroportului, potrivit Antena 3. Cuc a precizat ca a efectuat vizita dupa ce a primit numeroase sesizari din partea pasagerilor nemultumiti.”Am efectuat in aceasta dimineata o vizita inopinata in principala…

- Rares Bogdan, fost realizator la Realitatea TV, in prezent candidat al PNL la europarlamentare, a aflat despre falimentul Realitatea TV cand se afla in direct la Madalin Ionescu Show, o emisiune difuzata in direct online."Nu vreau sa cred. Sunt 7 ani de viata pentru mine. Eu am sperat pana…

- Documentatia privind proiectarea si executia liniei de metrou spre aeroportul Otopeni, Lotul 1, va fi urcata de Metrorex de SEAP/SICAP, la inceputul saptamanii viitoare, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc.Citește și: Dosarul Tel Drum, BLOCAT de SIIJ inainte de a fi soluționat…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, miercuri, ca a inteles clar mesajul protestului de 15 minute pentru autostrazi, promitand ca in acest mandat va fi o prezenta mai activa pe santiere, astfel incat sa fie concretizate cat mai multe lucrari, ...