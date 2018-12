Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea și viscolul au dat peste cap circulația feroviara in vestul țarii. Copacii au cazut peste liniile de tensiune, iar sute de calatori din mai multe trenuri au ramas blocați timp de mai multe ore, in frig. In direct la un post de televiziune, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat…

- Sute de oameni sunt blocați in doua trenuri in gara din Orșova, dupa ce mai mulți copaci au cazut pe liniile de tensiuni! La Antena 3, ministrul Transporturilor, a dat declarații revoltatoare, spunand ca oamenii nu sunt abandonați in camp, ci sunt intr-o gara.”Imi cer scuze ca pasagerii au…

- Trenul Timisoara-Bucuresti, cu 200 de calatori, este oprit, duminica, intre statiile Toplet si Valea Cernei, din Caras-Severin,iar trenul Curtici-Bucuresti, cu 60 de calatori, este oprit aproape de Varadia, din cauza vremii. Si trenul Bucuresti-Budapesta, cu 100 de pasageri, este oprit in jud. Arad.

- Doua județe sunt, pâna la ora 11.00, sub avertizare cod galben de vânt, care la rafala ajunge la 70 de kilometri pe ora. Pe DN 38 Agigea – Negru Voda și DN 2A, Hârșova – Ovidiu au fost impuse restricții de tonaj din cauza viscolului. Potrivit avertizarii nowcasting transmise…

- Ninsoarea si viscolul pun probleme si in aceasta dimineata pe drumurile din judetul Constanta. Drumarii fac tot posibilul sa intervina la timp dar, din cauza unor conducatori auto mai grabiti interventia utilajelor de deszapezire este mult ingreunata. O astfel de situatie a fost semnalata pe DN39E Cumpana…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, spune ca in fiecare an se strica peste 300 de kilometri de cale ferata si tot anual sunt reparati doar 16 kilometri. El a precizat, totodată, că cei 23.000 de angajaţi ai companiei care administrează infrastructura feroviară ar putea repara…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, nu exclude varianta insolventei in cazul CFR Marfa, companie aflata de ani de zile pe pierderi. Ministrul a declarat ca sunt analizate mai multe variante, urmand sa se ia o decizie in urmatoarele saptamani. CFR Marfa a avut anul trecut pierderi de 157,3 milioane…

- CFR Calatori negociaza achizitia a 100 de trenuri rulate de tip ”Sageata albastra”, urmand sa finalizeze negocierile cu firme europene pana la sfarsitul anului, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un