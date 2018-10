Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a discutat la Belgrad cu omologii sai din regiune, dar și cu ministrul Transporturilor din China, unul dintre subiectele abordate fiind construcția unei linii ferate de mare viteza. Subiectul revine din cand in cand, dar este oarecum nepotrivit in condițiile in…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, participa in perioada 16 – 17 octombrie a.c., la Belgrad, la cea de-a treia Reuniune a miniștrilor de Transport din China și țarile din Centrul și Estul Europei, in cadrul Formatului de cooperare “16+1”. Tema principala a reuniunii este colaborarea pentru dezvoltarea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat asigurari ca inainte de finele acestui an va fi organizata licitatie pentru realizarea documentației, studiu de fezabilitate si proiectar, necesare realizarii drumului de mare viteza Ploiesti - Pascani. "Va asigur ca inainte de sfarsitul acestui…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca in Romania trenurile merg, uneori, cu viteza cu care se circula pe calea ferata in secolul al XIX -lea. Potrivit ministrului exista peste 500 de restrictii de viteza. Lucian Șova a mai afirmat ca, „de maniera metaforica, aproape ca avem mai multa…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, spune ca in Romania trenurile merg, uneori, cu viteza cu care se circula pe calea ferata in secolul al nouasprezecelea si ca vrea sa aduca infrastructura feroviara la nivelul din 1989. Potrivit ministrului, în prezent există peste 500 de restricţii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat la un post de televiziune despre autostrada Sibiu-Pitesti ca „putem vorbi de finalizarea acestui obiectiv de la patru ani in sus”. „Este o ecuatie cu multe necunoscute (…), ...

- Ministrul Transporturilor a declarat ca metroul Drumul Taberei va fi deschis circulației in luna martie a anului viitor. „Din punct de vedere al constructiei am credinta ca antreprenorul va termina lucrarile la sfarsitul acestui an. Din pacate exista un litigiu in justitie privind achizitia aparaturii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a inceput calcularea unor penalitati pe care le va aplica antreprenorilor care intarzie constructia de autostrazi, primele exemple fiind Moara Vlasiei - Bucuresti si lotul 3 din tronsonul Lugoj-Deva.