- Directorul general al CFR Calatori, Leon Barbulescu, va fi inlocuit din functie, dupa ce a demonstrat ca nu cunoaste nici bugetele de care dispune, nici proiectele pe care trebuie sa le implementeze si a afirmat in direct, dupa deraierea unui tren, ca tocmai a fost trezit din somn, a declarat, sambata,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, luni, ca daca ar fi fost in locul lui Leon Barbulescu ar fi facut un pas in spate de șa șefia CFR Calatori, precizand ca a discutat cu reprezentanții Consiliului de Administrație și cei din Adunarea Generala și așteapta sa ia masurile care se impun,…

- Leon Barbulescu, directorul general al CFR Calatori, a explicat, pentru MEDIAFAX, perspectiva sa in ceea ce privește incidentele in care a fost implicat in ultimele doua zile.Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a declarat, duminica dimineața, la Antena 3, ca va avea, luni, discuții cu președintele…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, duminica, la Antena 3 - dupa ce directorul CFR Calatori, Leon Barbulescu, vorbise cu un jurnalist despre deraierile a doua trenuri și spusese ca nu au fost evenimente deosebite si ca a fost trezit din somn -, ca este convins ca cei de la CFR Calatori…

- Doua trenuri au deraiat sambata, in decurs de cateva ore, directorul CFR Calatori, Leon Barbulescu declarand ca nu s-a intamplat nimic deosebit si ca a fost trezit din somn. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca va avea luni discutii cu presedintele Consiliului de Administratie de la CFR Calatori…