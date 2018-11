Ministrul Transporturilor din Marea Britanie a demisionat. Jo Johnson cere un nou referendum cu privire la Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, a prezidat miercuri, 17 octombrie 2018, o noua reuniune interministeriala privind problematica Brexit, la care au participat reprezentanti la nivel de secretar de stat si la nivel tehnic ai tuturor institutiilor si ministerelor…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat sambata ca este posibil sa se ajunga la un acord cu Marea Britanie inainte de sfarsitul anului in curs in ce priveste iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), transmite Reuters, conform...

- Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit sunt "in impas", afirma premierul britanic Theresa May, dupa ce liderii europeni au respins planul Londrei privind viitoarele relatii bilaterale.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a indemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexit, avertizand ca Marea Britanie este in pericol de a se separa de Uniunea Europeana fara sa ajunga la un acord cu...

- Primarul Londrei vrea un nou referendum cu privire la Brexit. El considera ca britanicii trebuie sa aiba o noua sansa de a decide daca doresc sa ramana in Uniunea Europeana. In plus, sustine ca oamenii tr...

- Primarul Sadiq Khan a pledat ieri pentru a doua consultare populara privind divortul regatului de UE, avertizand ca Marea Britanie risca deruta in afara blocului comunitar, fara un acord cu Bruxelles. Dezbaterea contra sau pentru unui al doilea referendum s-a intetit iar in Marea Britanie. Premierul…

- Ministrul francez al afacerilor europene, Nathalie Loiseau, a afirmat vineri ca in negocierile referitoare la Brexit nu a fost inaintata nicio propunerea 'realizabila' cu privire la frontiera irlandeza dupa acordul preliminar obtinut in decembrie 2017, transmite AFP. Nathalie Loiseau…

- Raab a anuntat ca urmatoarea intalnire va avea loc saptamana viitoare. Totusi, cei doi negociatori au declarat ca ajungerea la un acord in ceea ce priveste granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord ramane un obstacol. Barnier a adaugat ca cele doua parti trebuie sa faca progrese privind viitoarea…