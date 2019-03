Ministrul Transporturilor, despre TAROM: „Vor fi anulate mai multe curse neprofitabile, unele avioane zburau cu doar 10 pasageri …”

Stiri pe aceeasi tema

- Noua conducere a TAROM va anula mai multe curse neperformante, unde gradul de încarcare era de 25%, iar avioanele zburau cu doar zece pasageri la bord, a anuntat, sâmbata, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, într-o conferinta de presa.

- Noua conducere a TAROM va anula mai multe curse neperformante, unde gradul de incarcare era de 25 , iar avioanele zburau cu doar zece pasageri la bord, a anuntat, sambata, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr o conferinta de presa, conform Agerpres.roEste vorba despre curse care au fost introduse…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat sambata ca 40% din pierderile Tarom pe 2017 au fost facute in mandatul fostului director Werner Wolff, iar in doua luni din 2019 acesta „a reusit performanta“ sa aiba 47 de milioane de lei pierderi. Cuc a reprosat ca s-au deschis foarte multe curse fara…

- Noua conducere a TAROM va anula mai multe curse neperformante, unde gradul de incarcare era de 25%, iar avioanele zburau cu doar zece pasageri la bord, a anuntat, sambata, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa. Este vorba despre curse care au fost introduse fara niciun studiu…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, la Alba Iulia, ca noul director de la Tarom are tot sprijinul pentru a redresa compania. Cuc a vorbit și despre cați bani erau in conturile Tarom cand a plecat din minister și cați mai sunt in prezent, informeaza…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Alba Iulia, ca fostul director general interimar al companiei TAROM, Wolff Werner-Wilhelm, a fost demis din cauza ca nu a avut un program de restructurare al societatii, precizand ca activitatea TAROM face obiectul unei analize a Corpului…

- Adunarea Generala a Actionarilor la Tarom a avut loc miercuri noapte, pentru a alege un nou Consiliu de Administrație și un nou director general, compania de stat fiind in situația inedita de a ramane cu toate avioanele la sol. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că noul director…

- Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va tine cu compania aeriana, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, informeaza Agerpres.Citetește și: Darius Valcov a depus DENUNȚ impotriva lui Liviu Dragnea, anunța Victor Ponta:…