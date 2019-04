Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, la Arad, in legatura cu informatiile aparute joi in presa potrivit carora este vizat intr-un nou dosar penal al Parchetului General, ca acest lucru s-ar intampla pentru ca a inceput sa deranjeze, cum ar fi "pe cei care nu si-au facut agenda proprie…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, este vizat intr-un nou dosar deschis la Parchetul General. Intr-un raspuns in exclusivitate pentru Antena 3, procurorii au confirmat existenta dosarului care ar avea legatura cu schimbarea conducerii TAROM. E verificat modul in care un director a ajuns pe acea…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri seara, la Digi 24, ca a inteles nemultumirea celor care au protestat din cauza lipsei autostrazilor si de aceea accelereaza proiectele, dar si compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si antreprenorii ar trebui sa inteleaga…

- Constructia aeronavelor Boeing 737 MAX din contractul TAROM va incepe la sfarsitul anului 2020 - inceputul lui 2021, iar daca vor fi constatate anumite probleme acestea vor fi rezolvate, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. "Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei…

- Deputatul Ionuț Simionca ii cere ministrului Transporturilor, Razavan Cuc, sa demisioneze, dupa ce vineri seara a mai deraiat un tren in Bistrița-Nasaud, de data aceasta in localitatea Coșbuc. Parlamentarul bistrițean susține ca „mersul cu trenul in Romania este ca și participarea la concursul EXATLON”.…

- Dupa ce doua trenuri pline cu oameni au deraiat ieri in doar cateva ore, in Arad și Brașov, cand un reporter i-a cerut explicații directorului de la CFR, acesta s-a suparat și i-a reproșat ca l-a trezit din somn, scrie antena3.ro. „Noi nu avem la momentul asta o cauza exacta. In ambele situații,…