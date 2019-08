Ministrul Transporturilor despre lucrările de pe lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva: „Garanție extinsă sau rezilierea contractului” Ministrul Transporturilor a declarat luni ca pentru lotul 3 Lugoj-Deva exista doua soluții – ori se extinde garanția, de la 4 la 10 ani, ori se reziliaza contractul. Deocamdata, lotul 3 al șoselei de mare viteza sta nefolosit, iar Ministerul Transporturilor și Compania Naționala de Autostrazi și Infrastructura Rutiera (CNAIR) spun ca sunt lucrari neconforme care trebuie rectificate, in timp ce reprezentanții Asociației Pro Infrastructura spun ca lotul poate fi dat in circulație și lucrarile pot fi facute sub trafic de antreprenor. Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, de 21 de kilometri,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

