Ministrul Transporturilor, despre decizia de reziliere a contractului pentru Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sustine joi o conferinta de presa referitoare la situatia juridica a contractului aferent lotului 3 al Autostrazii Lugoj - Deva, anunța agerpres.ro. Potrivit unui anunt al Asociatiei Pro Infrastructura (API), contractul lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva a…

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj – Deva este in continuare la stadiul de muzeu. Vorbim despre lotul de 21 de kilometri de la Holdea la Ilia, unde recepția a fost amanata din cauza unor lucrari neconforme. Luni, 26 august, la o conferința de presa desfașurata la București, ministrul Transporturilor Razvan…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, vine sa inspecteze lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva. Vizita este programata pentru astazi, 22 august. Cele 10 zile in care constructorul a avut termen pentru remedierea deficiențelor expira, astfel ca ministrul vine sa vada daca problemele au fost rezolvate.…

- Loturile 3 și 4 ale autostrazii Lugoj – Deva nu au fost date in folosința. Probleme sunt pe lotul 3 al autostrazii. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca autostrada Lugoj-Deva ar putea fi oferita traficului saptamana viitoare. „Lotul se putea deschide, dar e ambitia acestui…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi ca pe Loturile 3 si 4 ale autostrazii Lugoj - Deva se va circula in cel mult doua saptamani, in timp ce Lotul 1 al Autostrazii Sebes – Turda va fi dat in folosinta pana la sfarsitul anului.

- Ministrul transporturilor amenința, din NOU, cu rezilierea contractului pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2: ”Nu am de gand ca reprezentat al guvernului sa stau in genunchi in fața constructorilor neserioși… Unii au venit cu doua mape și trei laptopuri sa faca autostrazi”. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor,…

- Circulatia pe tronsonul de autostrada Lugoj – Deva se va deschide la sfarsitul lunii iulie, cu exceptia sectiunii E de pe lotul 2, unde vor fi construite ecoductele pentru mamifere mari, a transmis Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat joi șantierele…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, in timpul inspecției facute pe lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda, ca grinzile prabușite la doar o ora de la montare, la sfarșitul lunii mai, sunt ”problema constructorului” și e de datoria lui sa o remedieze. El și-a aratat nemulțumirea fața de…