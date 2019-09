Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, ca pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sunt "probleme grave", mentionand ca sunt fisuri la kilometrul 57, si ca ar fi un "gest de inconstienta" sa il deschida traficului si apoi "sa o ia la vale", asa cum s-a intamplat in 2014 pe Autostrada…

- "Asa cum am promis saptamana trecuta, am spus ca doua zile voi sta pe loturile 1 si 2 de la Sebes - Turda. (...) i-am lasat pe ei (antreprenori - n.r.) sa vad cum evolueaza, dar acum (...) o sa incep sa le spun exact la ce puncte sa lucreze, pentru ca trebuie sa se concentreze acolo unde sunt anumite…

- Un segment al autostrazii Lugoj-Deva a crapat, iar terasamentul o poate lua oricand la vale. Porțiunea respectiva nici nu fusese data in folosința! In apropierea nodului Holdea, s-a format o crapatura care strabate banda de urgenta, taluzul si drumul tehnologic. Iar in unele zone, terenul a luat-o deja…

- Razvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a fost in vizita azi la loturile 1 și 2 ale Autostrazii A10 Sebeș – Turda. Ministrul s-a declarat deranjat de ritmul lent in care se desfașoara activitatea pe acest șantier și a anunțat ca vrea sa vina mult mai des, pentru a-i „energiza” pe contructori, a notat…

- Ziarul Unirea Circul de pe Autostrada A1 Lugoj-Deva continua. Ministrul Cuc amenința constructorul cu rezilierea contractului Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca se gandește sa rezilieze contractul lotului 3 din Autostrada A1 Lugoj-Deva, dupa o intalnire…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, vine sa inspecteze lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva. Vizita este programata pentru astazi, 22 august. Cele 10 zile in care constructorul a avut termen pentru remedierea deficiențelor expira, astfel ca ministrul vine sa vada daca problemele au fost rezolvate.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca Lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva va fi deschis traficului saptamana viitoare. El afirma ca antreprenorul spaniol al Lotului 3 a fost instiintat sa remedieze neconformitatile in termen de zece zile, in caz contrar contractul urmand sa fie reziliat,…

- Contractul ptr lotul 2 al autostrazii Sebes-Turda "nu se mai reziliaza" Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc (stg). Foto: Maria Mandita. Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, astazi, ca nu va mai rezilia contractul pentru construirea lotului 2 al autostrazii Sebes-Turda, dupa ce constructorul…