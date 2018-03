Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru finalizarea intrarii in Bucuresti, zona Petricani, a autostrazii Bucuresti-Ploiesti ar trebui incheiate „pana incepe anul scolar 2018-2019”, iar daca nu vor fi gata la timp „ne mutam pe santier”, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Sova. „Daca acesti…

- CFR Marfa a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructura, de peste 100 de milioane de euro, iar daca CFR Infrastructura ar folosi toti banii pe care ii are de primit de la aceasta companie am avea sute de kilometri de pe care restrictiile ar fi ridicate, a declarat, luni, ministrul…

- Datoria CFR Marfa catre CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) este de 100 de milioane de euro, iar pentru stergerea datoriilor mai vechi e posibil ca Romania sa fie sanctioata de Comisia Europeana – „ne asteptam la ce e mai rau”, a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate.

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Un fenomen destul de rar va avea loc in Romania. Pe langa avertizarile de Ninsori, viscol si ger un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald va ajunge in Romania. Acesta se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania, informeaza Antena3.ro. Fenomenul se resimte deja in…

- Din martie anul trecut in Romania nu s-a mai inaugurat niciun kilometru de autostrada, desi in noiembrie s-au terminat lucrarile la mica sosea dintre Gilau si Nadaselu. Soferii ar putea circula pe cei 9 kilometri de autostrada abia din vara cand vor fi gata lucrarile la podul peste Somes. Lucrarile…

- Una dintre cele mai asteptate autostrazi din Romania ar putea fi data in folosinta chiar anul acesta. Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova.Citeste si:…

- API, catre ministrul Transporturilor: "Aratați ca lucrați pentru cetațenii care circula intre Turda și Aiud" Asociatia Pro Infrastructura a trimis o scrisoare deschisa ministrul Transporturilor, Lucian Sova, dupa ce acesta a anuntat o noua amanare privind deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este ”pacat” ca trebuie sa stabilim ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le aveau in anii '90.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a recunoscut, miercuri, la Alba Iulia, ca a aflat recent ca scolarizarea mecanicilor de locomotiva se face, in Romania, intr-un singur centru national. In lumina noilor informatii primite, lui Sova i se pare "inacceptabil" si sustine ca va lua masuri…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova sustine ca printre prioritatile mandatului sau se afla dezvoltarea caii ferate din Romania si spune ca trebuie sa fie reduse progresiv restrictiile de viteza. Nu sunt bucuros sa aflu ca se tot pune problema reducerii numarului de trenuri, trenurile ar trebui sa…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat, miercuri, la Alba Iulia, la o conferinta, ca printre prioritatile mandatului sau se afla dezvoltarea caii ferate din Romania si a tot ceea ce este conex acesteia, cu o reducere progresiva a restrictiilor de viteza. "Ma preocupa foarte mult faptul ca…

- "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut progresiv, sigur ca este oarecum pacat ca trebuie sa ne fixam ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le dezvoltau in anii 90, dar exista si acest obiectiv pe langa, desigur, terminarea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, participa astazi, 6 martie 2018 la Budapesta, la Summitul ministerial privind transportul care are ca tema ”Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”. Participanții dezbat aspectele sociale din domeniul transportului rutier cuprinse in inițiativele…

- Asteptam inca prima mie de kilometri de autostrada. Desi pe santiere se munceste, viteza de inaintare tinde spre zero. Invitat la Ultima Ediție, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca anul acesta pot fi dați in folosința 60 de km de autostrada.

- "Pe 01.03.2018, Narcis Neaga a fost numit membru in Consiliul de Administratie al CNAIR de catre conducerea Ministerului Transporturilor. Acesta a fost Director General CNAIR in perioada 2012-2015. Din punctul nostru de vedere, perioada in care Narcis Neaga a condus Compania Nationala de Administrare…

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a solicitat Directiilor de Sanatate Publica judetene sa realizeze o evaluare a bolnavilor care au nevoie de ajutor medical si care locuiesc in judetele aflate sub cod portocaliu de ninsori si viscol. "Inca de ieri, 25 februarie, am…

- Premierul Viorica Dancila promite ca in acest an vor fi realizati 60 de kilometri de autostrada si spune ca daca nu se va intampla acest lucru ministrul Transporturilor va raspunde cu functia. De asemenea, ea a sustinut ca pana la sfarsitul anului 2020 Guvernul va realiza cei 350 de kilometri de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile, potrivit paginii de Facebook a Ministerului…

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a spus, miercuri, ca in 2018 „tinde sa aiba curajul sa isi asume” receptia a circa 60 de kilometri de autostrada. „Tehnic inca sunt probleme consistente, desi exista unele elemente de promovare cu privire la calitatea autostrazilor ce ar putea fi date in folosinta.…

- In toamna anului trecut, Ministerul Transporturilor a anuntat ample lucrari de reabilitare a DN 7A. Toata lumea s-a bucurat, avand in vedere ca se apropia iarna, iar la Obarsia Lotrului s-a amenajat unul dintre cele mai importante si atractive domenii schiabile din Romania. Dupa aproape 5 luni, insa,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, sugereaza ca aproape 60 de kilometri de autostrada ar putea deveni operaționali in acest an. „Mi se ofera si un orizont mai optimist, in jur de 100 kilometri pe cele trei axe in esenta, dar inca nu mi-as asuma cifra de 100 (de kilometri – n. r.). Catre 60, desi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca in 2018 "tinde sa aiba curajul sa isi asume" receptia a circa 60 de kilometri de autostrada. "Tehnic inca sunt probleme consistente, desi exista unele elemente de promovare cu privire la calitatea autostrazilor ce ar putea fi date in folosinta.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, uimește din nou! Acesta le-a spus jurnaliștilor, intrebat fiind cați kilometri de autostrada vor fi finalizați anul acesta, ca atat „cat vor fi terminați”.- Cați km de autostrada vor fi gata anul acesta, a intrebat un jurnalist. - Cați vor fi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat marti cateva declaratii despre starea lucrarilor din domeniul transporturilor, raspunsurile adresate intrebarilor jurnalistilor putand fi catalogate mai degraba sfidatoare, decat concludente.

- Transport agabaritic pe traseul Oltenita - Ploiesti Arhiva. Un transport agabaritic de aproape 60 de metri lungime pleaca în aproximativ doua ore din zona Portului Oltenita, din judetul Calarasi, spre Ploiesti, judetul Prahova. Cu o greutate de peste 300 de tone si o latime de 3,5 metri,…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat intr-un interviu acordat RFI ca finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei „nu va mai dura mult”, desi in ultimul program de guvernare termenul avansat este anul 2020.

- Constructorii de autostrazi au anuntat ca vor relua activitatea pe santiere din 8 – 9 ianuarie, daca le va permite conditiile meteorologice, potrivit lui Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unor imagini postate pe Facebook-ul…

- Asociatia Pro Infrastructura atrage atentia ca estimarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, de a da in folosinta anul viitor "minim 156,7 kilometri de autostrada" este "complet iresponsabila, o minciuna gogonata si o dezinformare grosolana". ONG-ul arata ca ar putea fi terminati doar…

- Asociația Pro Infrastructura il acuza pe ministrul Transporturilor ca face promisiuni fanteziste atunci cand pune ca anul viitor se vor finaliza minim 156,7 de kilometri de autostrada. Asociația estimeaza ca in cel mai bun caz, in 2018, se vor finaliza in jur de 83 de kilometri, dar utilizabili vor…