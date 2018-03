Stiri pe aceeasi tema

- Datoria CFR Marfa catre CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) este de 100 de milioane de euro, iar pentru stergerea datoriilor mai vechi e posibil ca Romania sa fie sanctioata de Comisia Europeana – „ne asteptam la ce e mai rau”, a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate.

- Lipsa autostrazilor din Romania nu poate fi pusa in seama autoritaților ci este cauzata in general de termenele mari și de contestațiile frecvente depuse in cazul licitațiilor, a declarat Lucian Șova, ministrul Transporturilor, prezent la Conferinta Capital Transporturi si Infrastructura 2018.

- Una dintre cele mai asteptate autostrazi din Romania ar putea fi data in folosinta chiar anul acesta. Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova.Citeste si:…

- Prezent miercuri 14 martie, la Alba Iulia, Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca și-a fixat ca obiectiv deschiderea loturilor 3 și 4 ale Autostrazii Sebeș-Turda in luna mai. Acestea se intind pe 29 de kilometri, de la Aiud pana la Turda. Ca urmare a anunțului facut de acesta, membrii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a recunoscut, miercuri, la Alba Iulia, ca a aflat recent ca scolarizarea mecanicilor de locomotiva se face, in Romania, intr-un singur centru national. In lumina noilor informatii primite, lui Sova i se pare "inacceptabil" si sustine ca va lua masuri…

- „Despre CFR Marfa, trebuie sa o spun aici, ca apreciez ca in piata, mai ales in piata de transport de marfuri din Romania pe calea ferata, trebuie sa existe o concurenta loiala, o concurenta deschisa, ca o companie chiar daca este cu capital integral de stat trebuie sa se adapteze conditiilor de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat, miercuri, la Alba Iulia, la o conferinta, ca printre prioritatile mandatului sau se afla dezvoltarea caii ferate din Romania si a tot ceea ce este conex acesteia, cu o reducere progresiva a restrictiilor de viteza. "Ma preocupa foarte mult faptul ca…

- Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda, in lungime de 29 de kilometri, ar putea fi deschise in luna mai. Afirmatia apartine ministrului Transporturilor, Lucian Sova, aflat miercuri, la Alba Iulia, la la cea de-a XII-a editie a Conferintelor Club Feroviar – Infrastructura.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, participa astazi, 6 martie 2018 la Budapesta, la Summitul ministerial privind transportul care are ca tema ”Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”. Participanții dezbat aspectele sociale din domeniul transportului rutier cuprinse in inițiativele…

- Asteptam inca prima mie de kilometri de autostrada. Desi pe santiere se munceste, viteza de inaintare tinde spre zero. Invitat la Ultima Ediție, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca anul acesta pot fi dați in folosința 60 de km de autostrada.

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține ca nu poate repara vagoanele CFR Marfa- pentru ca firmele care se ocupa cu reparații nu se prezinta la licitații. In replica, reprezentanții societațiilor susțin ca Lucian Șova nu a scos la licitații contracte, pentru a putea sa vina sa contracteze și…

- Premierul Viorica Dancila promite ca in acest an vor fi realizati 60 de kilometri de autostrada si spune ca daca nu se va intampla acest lucru ministrul Transporturilor va raspunde cu functia. De asemenea, ea a sustinut ca pana la sfarsitul anului 2020 Guvernul va realiza cei 350 de kilometri de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ministrul Transporturilor va raspunde cu functia, daca nu va realiza 60 de km de autostrada, afirmand ca pana pe 11 martie va fi prezentata o etapizarea obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor. "Am avut mai…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, atrage atenția ca lipsa investițiilor in infrastructura feroviara din Romania a dus atat la creșterea numarului de accidente, cat și a timpului de deplasare a trenurilor. Alexandru Baișanu a facut aceste afirmații in ședința de astazi a Comisiei de Transporturi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, uimește din nou! Acesta le-a spus jurnaliștilor, intrebat fiind cați kilometri de autostrada vor fi finalizați anul acesta, ca atat „cat vor fi terminați”.- Cați km de autostrada vor fi gata anul acesta, a intrebat un jurnalist. - Cați vor fi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca a inceput demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial activ care sa gestioneze problemele investitiilor in infrastructura strategica pe domeniile mediu, achizitii publice, autorizatii de constructie, informeaza economica.net.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

