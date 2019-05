Ministrul Transporturilor dă un ultimatum: Am solicitat ca lucrările la podul de peste râul Argeş să fie finalizate în 30 de zile "Astazi am fost la podul de peste raul Arges, de la kilometru 36 al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti pentru a verifica stadiul lucrarilor de refacere a partii carosabile. Sunt dezamagit de stadiul lucrarilor. Din aceasta cauza am convocat, astazi, Comisia care se ocupa de acest obiectiv si le-am solicitat ca lucrarile sa fie finalizate in termen de maxim 30 de zile. Trebuie ca toata lumea sa constientizeze ca lucrarile de infrastructura nu tin cont de zilele saptamanii. Daca dansii nu au inteles ca romanii nu mai rabdare cu finalizarea lucrarilor de infrastructura, mai bine se duc acasa si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

