- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a depus la inceputul lunii februarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Craiova...

- Studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru viitorul drum expres Craiova-Targu Jiu costa aproape 6 milioane de euro. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in calitate de solicitant, a elaborat și depus la inceputul lunii februarie 2019 Aplicația de ...

- Visul timisorenilor de a merge spre Belgrad sau litoralul din Muntenegru pe autostrada chiar din capitala Banatului este mai aproape de a deveni realitate. E drept, doar peste multi ani, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat procedurile pentru realizarea studiului de…

- Toate categoriile de autovehicule pot circula din nou pe mai multe drumuri nationale unde fusesera instituite restrictii de circulatie din cauza vremii nefavorabile, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis vineri AGERPRES.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Politia Rutiera au decis restrictionarea circulatiei pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe anumite sectoare ale drumurilor nationale DN 11 si DN 2G din judetul Bacau, din cauza viscolului.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni ca a atribuit primele contracte pentru execuția drumului expres Craiova - PItești. Astfel, CNAIR a desemnat constructorii pentru primele doua tronsoane cu o lungime totala de 57.55 de kilometri, de la Craiova la Slatina.…