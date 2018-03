Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Transporturilor din Romania si Bulgaria se vor intalni la Varna, la finalul lunii aprilie, sa puna bazele unei structuri comune pentru derularea proiectului Fast Danube, obiectivul principal al acestuia fiind identificarea solutiilor tehnice pentru asigurarea conditiilor de navigatie pe sectorul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a participat, joi, 29 martie 2018, la Bruxelles, la intalnirea trilaterala Romania-Bulgaria-Uniunea Europeana privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii (SUERD) și problematica condițiilor de navigație pe sectorul romano-bulgar al Dunarii. Reuniunea…

- Datoria CFR Marfa catre CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) este de 100 de milioane de euro, iar pentru stergerea datoriilor mai vechi e posibil ca Romania sa fie sanctioata de Comisia Europeana – „ne asteptam la ce e mai rau”, a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca sindicalistii din cadrul Politiei Romane trebuie sa constientizeze ca este important sa existe un echilibru intre maririle salariale si asigurarea conditiilor necesare desfasurarii in cat mai bune conditii a activitatii. "Cred ca trebuie…

- Urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfașura intre 23 și 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marți, la Bruxelles, de miniștrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene.

- Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio vor concerta alaturi de duo-ul 2 Vibes Symphony, la Sala Radio, miercuri, 21 martie, de la ora 19.00. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul Constantin Adrian Grigore, iar Corul Academic Radio va fi condus de Ciprian Țuțu. 2 Vibes Symphony este un…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, potrivit unui comunicat de presa al MAE, remis duminica AGERPRES. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale…

- Vucic a tinut sa remarce ca Serbia si SUA au opinii diferite cu privire la Kosovo. ''Orice compromis este dificil, dar cealalta parte si terta parte trebuie sa accepte acest lucru, de asemenea'', a mentionat oficialul sarb.El a adaugat ca i-a transmis lui Wess Mitchell ca este practic convins…

- Un memoriu elaborat de operatorii portuari romani in legatura cu neimplicarea autoritatilor bulgare in asigurarea navigabilitatii pe Dunare a stat la baza notificarii transmisa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, comisarului european pentru Mobilitate si Transport, Violeta Bulc si…

- Monica Macovei a criticat in termeni foarte duri afirmațiile facute de Liviu Dragnea potrivi carora PSD pregatește un proiect pentru o eventuala lege a defaimarii. Macovei avertizeaza ca un astfel de demers este indreptat nu doar impotriva oficialilor, critici la adresa partidului aflat la guvernare,…

- Dragnea, referitor la sustinerea lui Iohannis la presedintia Consiliului European: "Nu m-am dus cu gandul acolo" Dupa ce fostul presedinte Traian Basescu spune ca PSD a votat practic pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European, presedintele PSD Liviu Dragnea…

- "Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile, rafuielile politice, politicile partizane si sa stabilim impreuna care sunt proiectele majore pe care trebuie sa le aiba Romania in vedere, dar si care sunt realizabile.”, a spus Liviu Dragnea, sambata, la Congres. Traian Basescu a descifrat cuvintele…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Europarlamentarul Monica Macovei a demisionat din Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ACRE). Decizia a fost luata dupa ce a cerut explicații privind invitarea fostului prim-ministru Victor Ponta ca vorbitor la summitul Alianței din 22 martie 2018, la Bruxelles.In demisia depusa,…

- Mișcarea este considerata o eroare, iar oficialii de la Bruxelles ne transmit ca va costa extrem de mult in viitor sa punem la loc ce dezafactam astazi. „Am atras atentia Romaniei sa se gandeasca de doua ori cand elimina tronsoane feroviare, pentru ca este foarte usor sa elimini, dar este foarte scump…

- Presa apropiata lui Klaus Iohannis scrie ca domnul președinte se pregatește sa emigreze la Bruxelles, din 2019.Administrația prezidențiala nu s-a deranjat sa comfirme sau sa infirme informația, deci vom vedea ce este adevarat sau nu.Ceea ce pot eu spune este ca Romania are nevoie de un președinte care:sa…

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sutin mai multe surse politice, potrivit HotNews.ro. Conform acestora, nu este clar daca presedintele…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, a declarat vineri deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei. El a precizat ca nu a sesizat un discurs critic la adresa…

- Timmermans a afirmat ca in ultimii 20 de ani Romania a obținut foarte multe in ceea ce privește independența justiției și a explicat ca s-au obținut multe lucruri de la aderare și datorita MCV. „E ca și cum ați fi alergat la un maraton, iar acum sunteți la ultima suta de metri. Mesajul meu e sa alergați…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a prezentat, miercuri, la Bruxelles, proiectul tratatului retragerii Marii Britanii din blocul comunitar, provocand agitatie la Londra. Asta pentru ca in document se arata ca provincia britanica Irlanda de Nord ar putea ramane in Uniunea…

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European, Mircea Diaconu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sighisoara, ca desi in urma cu un an s-a discutat la Bruxelles pe marginea infiintarii unui SMURD al Patrimoniului, pentru interventii specializate…

- Mesajul eurodeputatului socialist Ana Gomes, din Portugalia, catre reformele din justiție și cererea de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a readus in centrul atenției istoricul lui Gomes.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ministrul Transporturilor va raspunde cu functia, daca nu va realiza 60 de km de autostrada, afirmand ca pana pe 11 martie va fi prezentata o etapizarea obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor. "Am avut mai…

- Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale si ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC.Citește și: DOCUMENT - RAPORTUL prin care ministrul…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, o declaratie de presa, inainte de sedinta Consiliului European de la Bruxelles, in care a criticat demersul lui Tudorel Toader de a cere revocarea sefei DNA si a punctat faptul ca partenerii externi ai Romaniei „clar vor fi nedumeriti“ de ceea ce se intampla…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit vineri cu o delegatie a Ligii Militarilor Profesionisti pentru a lua in discutie un set de propuneri ce vizeaza imbunatatirea conditiilor si cadrului de desfasurare a activitatilor profesionale de catre soldatii si gradatii profesionisti.…

- Administrația Aeroportului Timișoara a luat act de decizia companiei aeriene Ryanair de a retrage din 26.03.2018, mai multe curse operate de la și spre Timișoara. Menționam ca aceasta decizie este una strict comerciala, determinata de nerentabilitatea acestor curse cu un grad redus de incarcare și/sau…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, de la Bruxelles, ca partenerii externi ai Romaniei vor fi nedumeriti de cererea de revocare a sefei DNA, iar gestul ministrului Justitiei nu va duce la imbunatatirea imaginii Romaniei."Unii vor fi nedumeriți. Alții probabil iși vor pune și alte intrebari.…

- Colegiul Comisarilor l-a numit pe Martin Selmayr, figura controversata și critic al Brexitului, fost șef de cabinet al lui Jean-Claude Juncker, in funcția de secretar-general al Comisiei Europene

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, a anuntat Administratia Prezidentiala. Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020,…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- "Eșecul guvernarii PSD-ALDE este confirmat chiar prin vocea PSD. Romania risca sa piarda o finantare europeana de 800 de milioane de euro pentru ca intarzie nejustificat inceperea proiectelor pentru spitalele regionale, promise in campania electorala. Este doar inceputul unei liste a rusinii prefigurate…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila la Bruxelles, ca este ingrijorata in privinta evolutiei proiectelor privind spitalele regionale, deoarece acesta inregistreaza mari intarzieri.

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat-o pe cunoscuta realizatoare TV Oprah Winfrey pentru prestatia acesteia in emisiunea ei, '60 Minutes', de pe postul CBS, si si-a exprimat din nou speranta ca ea va candida la alegerile prezidentiale din anul 2020, transmite Reuters.Citeste si:…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul public de calatori din Bruxelles a anuntat intrarea in greva, cu intreruperea circulatiei mijloacelor de transport in comun, fapt pentru…

- Apar noi reactii dure, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a jignit pe europarlamentarii care au criticat Romania in Parlamentul European si nu numai. Europarlamentarul Siegfried Muresan o contrazice pe sefa Executivului si sustine ca cei care spun adevarul nu fac rau tarii, ci cei care, spune el,…

- Uniunea Salvati Romania va sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la declaratiile premierului Viorica Dancila care i-a catalogat drept "autisti" pe europarlamentarii romani care ''dezinformeaza'' la Bruxelles. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES…

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO au convenit miercuri, in prima zi a reuniunii lor de la Bruxelles, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime in SUA si altul pentru mobilitate terestra…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, adoptarea unor acte normative privind achizițiile in domeniul apararii și securitații. Primul ministru a mai spus ca saptamana viitoare va merge la Bruxelles, unde se va intalni cu liderii europeni.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, enumera pe Facebook, vineri dimineata, masurile luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

- Lucratorii polonezi construiesc noua linie de metrou din Copenhaga, in timp ce fermierii danezi nu ar putea produce suficient bacon, un produs faimos al tarii, fara ajutorul romanilor. Dar, odata cu cresterea nivelului de trai in Europa de Est, multi dintre locuitorii de acolo se gandesc sa se intoarca…

- O delegatie a Ministerului Mediului din Romania a participat, marti, la reuniunea de la Bruxelles, convocata de comisarul european Karmenu Vella, tara noastra prezentand masurile intreprinse in ceea ce priveste calitatea aerului.Potrivit Ministerului Mediului, in cadrul acestei intalniri,…

- O barca in care se aflau doi barbati s a rasturnat dupa ce s a lovit de o barja pe bratul Macin al Dunarii Vechi. Un barbat, de 57 de ani, din comuna Turcoaia, a disparut in timp ce prietenul sau a reusit sa se salveze. Victima este cautata de pompierii ISU Macin care, insa, nu au putut interveni imediat…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose si mai multi membri ai Cabinetului au participat la semnarea proiectului ce prevede constructia unui pod suspendat peste Dunare, de la Braila. Premierul a spus ca proiectul este „un pas imens” spre normalitate și a dat asigurari…

