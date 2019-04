Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat extrem de nemultumit de ce a gasit intr-o vizita inopinata la aeroportul Otopeni, respectiv o mizerie de nedescris la toalete, ziduri rupte, ziduri rupte, igrasie, scari rulante si lifturi care nu functionau.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat extrem de nemultumit de ce a gasit intr-o vizita inopinata la aeroportul Otopeni, respectiv o mizerie de nedescris la toalete, ziduri rupte, ziduri rupte, igrasie, scari rulante si lifturi care nu functionau. "Am efectuat in aceasta dimineata…

- Leon Barbulescu, directorul general al CFR Calatori, va fi inlocuit din functie, dupa ce a demonstrat ca nu cunoaste nici bugetele de care dispune, nici proiectele pe care trebuie sa le implementeze si a afirmat in direct, dupa deraierea unui tren, ca tocmai a fost trezit din somn, a declarat, sambata,…

