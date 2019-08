Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, vine sa inspecteze lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva. Vizita este programata pentru astazi, 22 august. Cele 10 zile in care constructorul a avut termen pentru remedierea deficiențelor expira, astfel ca ministrul vine sa vada daca problemele au fost rezolvate.…

- Loturile 3 și 4 ale autostrazii Lugoj – Deva nu au fost date in folosința. Probleme sunt pe lotul 3 al autostrazii. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca autostrada Lugoj-Deva ar putea fi oferita traficului saptamana viitoare. „Lotul se putea deschide, dar e ambitia acestui…

- Probabil ocupat luni cu participarea la sedinta de conducere a PSD la nivel national, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns pana la urma marti pe loturile 3 si 4 de pe autostrada Lugoj – Deva. Conform uzantelor, el a asteptat ca presa sa il filmeze si a amenintat din nou cu rezilieri de contracte,…

- Ministrul transporturilor anunta ca in acest an vor fi deschisi mai putini kilometri de autostrada decat estimarea initiala – o reducere de la 180 la 100 de kilometri. Razvan Cuc, care si-a prezentat azi bilantul la sase luni de cand e in functie, spune ca loturile 3 si 4 ale Autostrazii A1 Lugoj-Deva…

- Loturile de autostrada 3 si 4 din A1 sunt aproape gata. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a facut declaratia la un post de televiziune national si sustine ca daca vremea va fi buna, exista mari sanse sa circulam pe cele doua tronsoane inca de la sfarsitul lunii iulie. Tronsoanele 3 si 4 din autostrada…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Deva, pe santierul autostrazii A1 Lugoj-Deva, ca ecoductele pentru mamifere mari - ursi si lupi - de pe traseul autostrazii Lugoj-Deva costa circa 180 de milioane de euro, licitatia pentru proiectare si executie fiind

