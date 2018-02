Ministrul Transporturilor ar putea rezilia contractul cu constructorul lotului 3 Lugoj-Deva

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Șova, Ministrul Transportrilor, a dat vineri un ultimatum pentru constructorul lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva in urma unei discuții purtata ca urmare a inaintarii greoaie a lucrarilor. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova i-a cerut astazi constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva…

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a spus, miercuri, ca in 2018 „tinde sa aiba curajul sa isi asume” receptia a circa 60 de kilometri de autostrada. „Tehnic inca sunt probleme consistente, desi exista unele elemente de promovare cu privire la calitatea autostrazilor ce ar putea fi date in folosinta.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca nu concepe ca pana in anul 2020, cand va avea loc Campionatul european, sa nu existe legatura pe cale ferata intre Otopeni si Bucuresti.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca va cere un inventar asupra punctelor de risc pe care "cei de la Calea Ferata" sa le identifice in raport cu alti detinatori de infrastructuri, cum a fost cazul podului tehnic care s-a prabusit peste linia ferata, in apropiere de Ploiesti.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca a fost inceputa o ancheta in rem privind pasarela care s-a prabusit peste calea ferata, la Ploiesti, afirmand ca va cere un inventar asupra punctelor de risc pe care cei de la calea ferata trebuie sa le identifice.

- Ministrul Transporturilor reactioneaza dupa incidentul grav produs in gara Ploiesti. Lucian Sova a anuntat ca a fost deschis un dosar penal in rem pentru a stabili cine sunt vinovatii. Ministrul mai spune ca a cerut celor de la CFR sa faca un inventar al pasarelelor si sa verifice starea lor pentru…

- Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan il invita pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, sa viziteze soseaua de centura a municipiului Suceava, investitie demarata acum 10 ani si finalizata in proportie de 85% inainte ca sursele de finantare sa fie taiate.„Guvernele din ultimii 7 ani nu ...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a participat impreuna cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la o intalnire cu directorul general al Administratiei Porturilor Maritime Constanta APMC , Dan Nicolae Tivilichi si cu reprezentanti ai operatorilor portuari si ai armatorilor.Potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dispus, joi, luarea unor masuri pentru simplificarea procedurilor care ingreuneaza procesul de mentenanta si reparatii a materialului rulant al CFR Calatori, in conditiile in care operatorul national de servicii de transport feroviar de calatori are ...

- Ieri, la dezbaterea din Parlamentul Romaniei, reprezentantul companiei Comsa, constructorul lotului 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva, a descris foarte clar problemele de pe acest proiect. Acest tronson de peste 21 km poate fi inaugurat in 2018, dar numai daca aceste blocaje vor fi rezolvate IMEDIAT, susain…

- Lucian Bode, deputat PNL si presedinte al Comisiei pentru Transporturi, a deschis sedinta, precizand ca scopul este de a afla cauzele blocajelor care au dus la amanarea finalizarii autostrazilor care sunt in executie si mai ales care sunt solutiile. „In Romania avem 748 de kilometri de autostrada,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca a inceput demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial activ care sa gestioneze problemele investitiilor in infrastructura strategica pe domeniile mediu, achizitii publice, autorizatii de constructie. "Am luat la cunostinta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca obiectivul sau este ca managementul Spitalului CF 2 sa faca o vizita de documentare la Spitalul Judetean Bacau, de unde sa se intoarca mai pregatit pentru a administra “un spital in centrul Bucurestiului”. “Pot sa va vorbesc despre un exemplu…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu-se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute. "Sunt…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat marti cateva declaratii despre starea lucrarilor din domeniul transporturilor, raspunsurile adresate intrebarilor jurnalistilor putand fi catalogate mai degraba sfidatoare, decat concludente.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a convocat luni la minister pe directorii din cadrul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, inclusiv pe noul director general, Dan Baciu. ”Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a convocat…

- Pro Infrastructura acuza conducerea CNAIR ca prin decizia de a rezilia contractul, in loc sa-l reactiveze, "condamna regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica" si cere noului Ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sa demita directorii de Drumuri "pentru incompetenta, rea-vointa, manipulare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, in contextul in care aceasta a ramas fara un contract valabil cu o firma specializata in servicii de curatenie si salubritate,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis deputatului ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, ca licitatia pentru finalizarea lucrarilor de centura ar urma sa aiba loc la inceputul acestui an. Alexandru Baișanu a precizat ca ministrul Transporturilor i-a spus ca pentru primele doua tronsoane…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a convocat joi, 1 februarie 2018, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența Restrans. Trei vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat si unul s-a rasturnat pe calea ferata intre Valea Alba și Simian, județul Mehedinți. Trenul avea 20 de vagoane…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- Dupa gafa de luni cand a sustinut ca pe Centura Suceava exista un contract valabil de executie a lucrarilor, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si a adunat subalternii in sala de festivitati a Ministerului Transporturilor pentru a le da un extemporal, scre Digi 24.Lucian Sova a cerut subalternilor…

- Capitalizarea Companiei Nationale "Posta Romana" (CNPR) ar trebui sa fie incheiata in maximum doua luni, iar din partea celor de la Fondul Proprietatea nu ma astept la nimic bun, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Lucian Sova, fostul ministru al Comunicatiilor, cu ocazia evenimentului de predare…

- Cel de-al treilea Guvernul al coaliției PSD-ALDE, care va fi condus de Viorica Vasilica Dancila, va avea mai mulți vicepremieri, foști miniștri din vechile Cabinete întorcându-se la Guvernare. Printre aceștia se regasesc, Viorel Ștefan, Ana Birchall, Eugen Teodorovici și alții, scrie…

- Daniel Buda: "Autostrazile din Romania, o "Fata Morgana" a unei guvernari incompetente" Europarlamentarul Daniel Buda il acuza pe ministrul transporturilor, Felix Stroe, ca este rupt de realitațile din teren si ca, din pacate, cei 150 de km de autostrada promiși in 2018, sunt departe de a deveni o realitate.…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va rezilia contractul cu firma care detine aparatul de rezonanta magnetica nucleara (RMN). Asta pentru ca in dotarea spitalului va intra un aparat nou, achizitionat de Ministerul Sanatatii. Spit...

- Ministrul Transporturilor, Mircea Dobre, a intrat in atenția celor de la Pro Infrastructura inca din primele zile ale acestui nou an. Subiectul discuției este legat de numarul de kilometri de autostrada care ar putea fi finalizați și deschiși circulației in 2018. Iar organizația civica il…

- Asociatia Pro Infrastructura atrage atentia ca estimarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, de a da in folosinta anul viitor "minim 156,7 kilometri de autostrada" este "complet iresponsabila, o minciuna gogonata si o dezinformare grosolana". ONG-ul arata ca ar putea fi terminati doar…

- Asociația Pro Infrastructura il acuza pe ministrul Transporturilor ca face promisiuni fanteziste atunci cand pune ca anul viitor se vor finaliza minim 156,7 de kilometri de autostrada. Asociația estimeaza ca in cel mai bun caz, in 2018, se vor finaliza in jur de 83 de kilometri, dar utilizabili vor…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. „Vor fi minim 156,7 kilometri dati in folosinta. Ca exemple, avem Ogra - Targu Mures, apoi trei sectoare din Targu Mures - Campia Turzii, Sebes-Turda, vom finaliza…

- „Vor fi minim 156,7 kilometri dati in folosinta. Ca exemple, avem Ogra - Targu Mures, apoi trei sectoare din Targu Mures - Campia Turzii, Sebes-Turda, vom finaliza si Bucuresti-Ploiesti, Lugoj-Deva si o parte din tronsonul de la Gilau”, a spus Felix Stroe, la audierea in Comisiile reunite de buget-finante…