Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, anunta ca pana in anul 2020 va fi realizat proiectul liniei ferate care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda, Sova spunand ca la licitatie se va merge pe metoda dialogului competitiv.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, anunta ca pana in anul 2020 va fi realizat proiectul liniei ferate care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda, Sova spunand ca la licitatie se va merge pe metoda dialogului competitiv.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, abereaza la fel de mult ca un alt tiz de al sau, Dan Sova. El a afirmat in aceste zile nici mai mult, nici mai putin ca solutia aleasa pentru a lega Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni o reprezinta un tren suspendat peste DN1. Adica, dupa ce timp de 27…

- Elevii care beneficiaza de reducere sau gratuitate la calatoriile cu trenul vor putea circula, pana in 30 septembrie, pe baza documentelor vizate in anul scolar 2017-2018, anunta CFR Calatori. Dupa acea data, ei vor trebui sa prezinte viza pentru anul scolar in curs.

- Poliția Caraș-Severin a informat, miercuri, ca se fac cercetari pentru distrugere, in condițiile in care nu sunt suficiente dovezi ca s-a tras cu o arma in trenul de persoane care circula pe ruta Timișoara – Reșița, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție…

- Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Palatul Victoria intre orele 12:00 si 14:00, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou. “Un boghiu la un tren este, ca sa explic mai bine, cum este directia la masina, este ca si cum ai pierde directia unei masini. Trenul ar fi putut…

- Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Palatul Victoria intre orele 12:00 si 14:00, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou. "Un boghiu la un tren este, ca sa explic mai bine, cum este directia la masina, este ca si cum ai pierde directia unei masini. Trenul ar…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca in Romania trenurile merg, uneori, cu viteza cu care se circula pe calea ferata in secolul al XIX -lea. Potrivit ministrului exista peste 500 de restrictii de viteza. Lucian Șova a mai afirmat ca, „de maniera metaforica, aproape ca avem mai multa…