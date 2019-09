"Lotul 3 va fi deschis, undeva, la sfarsitul lunii septembrie. A fost preluat de catre CNAIR. Se fac lucrarile. Va fi dat in trafic la sfarsitul lunii septembrie, deci acei 44 de kilometri (pe loturile 3 si 4 - n.r.) vor fi in integralitate deschisi. Se va circula de la Sibiu la Nadlac la profil de autostrada", a declarat ministrul Transporturilor, aflat in inspectie in judetul Alba pe santierul Autostrazii Sebes-Turda.

Totodata, Razvan Cuc a precizat ca lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda se va da in circulatie, la fel cum se va da si la lotul 3 Lugoj-Deva.

Lotul 4 al Autostrazii…