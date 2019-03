Ministrul Transporturilor: Aeronavele Boeing 737 MAX din contractul TAROM nu au fost construite

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana de Siguranța a Aviației (EASA) a emis doua directive, una privind navigabilitatea și o directiva de siguranța, prin care avioanelor de tip Boeing 737 -"MAX 8" și Boeing 737 - "MAX 9” le sunt suspendate operațiunile de transport aerian comercial pe teritoriul UE, in contextul accidentului…

- Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care urma sa decoleze din Bucuresti catre Dubai marti seara, la ora 23:30, a fost anulat, operatorul aerian asigurand pentru cei 60 de pasageri reprogramarea pe un zbor din 13 martie si cazarea la hotel, dupa ce zborurile cu aeronave Boeing 737 Max 8 si Boeing…

- Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care urma sa decoleze din Bucuresti catre Dubai, marti seara, la ora 23:30, a fost anulat, in urma restricțiilor Uniunii Europene de astazi. Compania Fly Dubai este singura care opereaza regulat cursele catre Bucuresti cu aeronave din seria B737 Max. Operatorul…

- Agenția Europeana de Siguranța a Aviației (EASA) a a suspendat operațiunile de transport aerian comercial pentru avioanele Boeing 737 "MAX 8" și Boeing 737 - "MAX 9” pe teritoriul UE, in contextul accidentului aviatic al Ethiopian Airlines, potrivit mediafax.Agenția Europeana de Siguranța…

- Contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 Km 69 000 Km 85 300 aferent Centurii Sud a Municipiului Bucuresti la standard de autostrada, a fost semnat astazi 09 martie 2019 in prezenta ministrului transporturilor, Razvan Cuc, de reprezentantii CNAIR si cei ai Companiei turce Alsim Alarko Sanayi…

- Întrebat câti kilometri de autostrada vor fi finalizati în acest an, ministrul Razvan Cuc a declarat ca, la momentul preluarii mandatului, a gasit "deja o estimare" înaintata de catre directorul general al CNAR, Narcis Neaga (de 180 de kilometri - n.r.), mentionând…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…

- Producatorul de masini Rolls Royce, una din cele mai mari companii din domeniul aerospatial, a anuntat ca isi muta anumite operatiuni din orasul englez Derby in Germania, pentru a limita impactul pe care il va avea Brexit asupra companiei. Este vorba despre operatiunile de aprobare a design-ului…